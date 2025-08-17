Rinascita, il giorno di Robinson. Camara si fa male in Nazionale

Rbr prova a diventare completa e una mano la darà, oggi, l’arrivo di Gerald Robinson. Il play americano è partito ieri dagli Stati Uniti e sarà oggi in Riviera, per poi mettersi a disposizione di Sandro dell’Agnello a partire da domani. Il giocatore, stando alle comunicazioni ricevute, si è allenato autonomamente in questi primi giorni di preparazione di Dole. Valutata la sua condizione, lo staff deciderà poi l’avvicinamento ideale per integrarlo al 100% al lavoro di squadra il prima possibile. Da valutare un eventuale impiego già nella prima amichevole stagionale, quella di mercoledì a Imola con la Virtus. Più probabile che Robinson riesce a toccare il campo nel debutto estivo della squadra al Flaminio, che avrà luogo sabato prossimo nel test col Raggisolaris Faenza. Non ha aiutato, un anno fa, il suo sbarco a Rimini solo a settembre inoltrato a causa del cambio di strategia sull’esterno americano, con Robert Johnson che aveva disatteso gli accordi sul punto di salire sull’aereo per l’Italia. A quel punto Rbr aveva virato su Robinson. Quest’anno il ritardo è minimo e la sua integrazione coi compagni potrà trovarne agio. Soprattutto in una stagione in cui Dole, in cima ai pronostici assieme a poche altre squadre, fa della fantasia e del talento dei suoi piccoli una delle caratteristiche principali. Parte tutto da lì, dalla chimica che Robinson, Marini, Denegri e Tomassini riusciranno a trovare assieme nelle combinazioni scelte da Sandro Dell’Agnello.

La preoccupazione, in queste giornate centrali di agosto, arriva dall’Angola, perché Gora Camara sì è fatto male alla caviglia sinistra nella seconda partita di Afrobasket del suo Senegal contro l’Egitto (ko 77-91). Il centro biancorosso, come sempre titolare per coach Diop, è uscito dopo 3’09’’, portato a braccia negli spogliatoi da compagni e staff. Per lui una forte distorsione, ma sembra nulla di grave. Camara poi non ha giocato nella gara di ieri, vinta 84-70 sul Mali, e difficilmente verrà impiegato di qui in avanti ad Afrobasket, ma dovrebbe recuperare in un periodo di tempo abbastanza contenuto per affrontare la seconda parte della preparazione estiva assieme ai compagni.

La squadra comincia domani una settimana importante, quella dei primi test. Dopo quelli a Imola di mercoledì e con Faenza di sabato, scatta la seconda fase, con partite solo contro squadre di A2. Martedì 26 Dole ospiterà Roseto, sabato 30 giocherà con Pesaro (sede da definire) e poi viaggerà verso Pistoia per il Memorial Bertolazzi di domenica 7 settembre. Poi via agli appuntamenti agonistici, con la semifinale di Supercoppa con la Fortitudo di venerdì 12, l’eventuale finale due giorni dopo e il debutto in campionato del 20 settembre a Milano.

Loriano Zannoni