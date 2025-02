Rinascita incerottata contro Torino: "Marini, Johnson e Mascio non al top"

Sandro Dell’Agnello lo aveva lanciato come auspicio per poter competere fino alla fine per il premio più ambito. "Servono vittorie negli scontri diretti, ma ancor più serve la salute", aveva detto dopo il successo a Cividale, l’ultima gara giocata da RivieraBanca prima dello stop di dieci giorni. Ecco, quanto a salute in questo momento la Rinascita non sta proprio benissimo. Continuerà a lottare anche stasera con Torino, questo è certo, ma l’infermeria si riempie giorno dopo giorno e i piccoli incidenti rischiano di rendere più difficoltoso un cammino fin qui straordinario. Le condizioni di Tomassini e Robinson sono note. Il primo stringerà i denti ancora una volta e giocherà nonostante il problema alla spalla, l’americano potrebbe entrare nei dodici ma la data più reale per vederlo in campo è quella di domenica prossima. Ma c’è di più.

Marini, infatti, sta convivendo da una settimana con un fastidioso problema al polso, un guaio in un punto estremamente delicato che può condizionare fortemente la prestazione di un giocatore. Poi ci sono i casi recentissimi di Johnson e Masciadri, con il primo alle prese con la schiena bloccata e il secondo con un dito della mano in cattive condizioni dopo una botta. È possibile che i tre saranno tutti a disposizione, ma di certo le condizioni sono lontane dall’essere definite buone. "Vediamo chi riuscirà a essere in campo – commenta Sandro Dell’Agnello –. Voglio essere positivo e pensare alla situazione migliore, spero che possano esserci tutti. Di sicuro lotteremo fino alla fine, ci siamo guadagnati una posizione di classifica invidiabile e ci piacerebbe moltissimo mantenerla. Vogliamo vivere questo momento al massimo". Dall’altra parte c’è una Real Mutua Torino che sembra aver svoltato, forte di tre vittorie in quattro incontri dall’arrivo di Paolo Moretti sulla panchina.

"Stanno tirando benissimo da tre, anche chi non è tiratore puro – osserva il capoallenatore di RivieraBanca –. Sono quarti in campionato col 36%, ma soprattutto sono reduci da prestazioni balistiche eccellenti nelle ultime settimane. Basti pensare ad Ajayi, che nelle ultime due ha un totale di 11/14 dalla lunga distanza". "Ho visto risultati tutto sommato normali in queste ultime giornate, nulla di clamoroso. Ora tocca a noi" ha poi chiuso Dell’Agnello, che oggi riavrà Camara dopo gli impegni col Senegal a Rabat. Rbr vuole fortissimamente approfittare del doppio turno casalingo e ha bisogno di tutta l’energia possibile dai suoi giocatori.

Loriano Zannoni