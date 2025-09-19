Rinascita, l’attesa di Bolognesi: "Per restare in alto serve equilibrio"

C’è tanta voglia di basket in casa Dole. L’estate degli scrimmage, delle amichevoli e, infine, della Supercoppa, lascia spazio al campionato, alla maratona di 38 partite che inizierà domani sera a Milano. Come ci arriva il gruppo biancorosso? Bene, parola di Alessandro Bolognesi. "Sì, ci arriviamo bene – dichiara il direttore tecnico di Rinascita Basket Rimini –, anche se è stata una preseason strana. Abbiamo fatto anche amichevoli con squadre di A2, ma in quei momenti erano incomplete, con infortunati, e quindi non siamo riusciti a capire a che punto eravamo fino alla Supercoppa. In quella occasione, nello scorso weekend, abbiamo giocato una buonissima partita venerdì con la Fortitudo e una gara in alcuni momenti buona e in altri meno domenica con Cividale. Arriviamo al campionato sapendo chi siamo e con la consapevolezza dei nostri mezzi. Sappiamo di avere gli occhi di tutti puntati addosso dopo la scorsa annata e il mercato estivo. Siamo una contender per i primi posti e tutte le squadre moltiplicheranno le loro energie quando ci incontreranno. Ne siamo a conoscenza e dovremo far fronte con le nostre qualità".

Le avversarie in prima fila sono rimaste le stesse anche dopo le amichevoli estive. "Non cambio idea, dico sempre Verona e Brindisi prima di tutte le altre – prosegue Bolognesi –. Cosa servirà per restare in alto? Io dico soprattutto equilibrio. Deve essere la parola chiave e mi spiego. Io non credo che avremo una squadra che ne vincerà 14 su 15 all’inizio come abbiamo fatto noi lo scorso anno. Oppure che chiuderà con meno di 10 ko. Potrà capitare di vivere dei periodi complicati, di incappare in un paio di sconfitte di fila o in un mese in cui le cose vanno meno bene. Ecco, in quegli attimi sarà importante mantenere l’equilibrio, non perdere mai la bussola". Oggi la squadra partirà per Milano e domani affronterà l’Urania nella cornice dell’Allianz cloud, l’ex PalaLido. Un gruppo solido, quello lombardo, che l’anno scorso si è qualificato direttamente per i playoff e che quest’anno appare ancora più competitivo.

"Milano è una squadra che, se affrontata a inizio stagione, è ancora più pericolosa. Amato, Gentile, le novità Taylor e Sabatini: un gruppo pieno di singoli importantissimi e una squadra offensivamente di qualità, oltre che più lunga. Sarà una sfida complicata ma noi siamo pronti ad affrontarla". In casa Dole tiene ancora banco l’infermeria, con Camara ancora non a posto per il problema alla caviglia che lo perseguita da più di un mese. Il giocatore andrà in trasferta col gruppo ma difficilmente metterà piede in campo.

Loriano Zannoni