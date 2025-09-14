Rinascita, missione Supercoppa. In palio il primo trofeo stagionale

C’è un trofeo in palio e la Dole ha la possibilità di conquistarlo. Stasera a Ravenna (ore 21) ci si gioca la Supercoppa e Rimini vuole portare in bacheca un premio che conferirebbe prestigio e riempirebbe l’albo d’oro. L’avversaria, Cividale, è di quelle complicate, storicamente difficili da affrontare per i biancorossi. Perché è rodata e segue lo stesso corso tecnico da diversi anni, quello di Stefano Pillastrini. E anche perché ha dei punti di forza evidenti che in singola partita potranno creare enormi difficoltà anche a chi vuole ambire ai primi posti.

Diverso, il percorso delle due finaliste. Rimini ha accelerato nel secondo tempo con la Fortitudo e ha chiuso quasi rallentando fino al 74-62. Da montagne russe, invece, la gara dei friulani con Forlì, finita 87-86 dopo aver rimontato da -15. "Una partita vera, quella con la Fortitudo – commenta Sandro Dell’Agnello –. Molto fisica, non da preseason. Siamo contenti di averla portata a casa. Bologna finora aveva sempre vinto in estate, anche con largo scarto, e noi avevamo bisogno di metterci alla prova con un test duro come questo. Siamo felici di come è andata, non solo per il risultato ma per quello che si è visto in campo. In difesa siamo stati molto consistenti e in attacco, contro una difesa molto aggressiva come la loro dove non è facile muovere la palla, ci abbiamo provato anche con costrutto".

Ora la finale contro la Gesteco, che proporrà alla Dole temi tecnici differenti da quelli di venerdì sera. "Proveremo a trovare le giuste contromisure – prosegue il capoallenatore di Rbr –. Cividale gioca in maniera molto diversa rispetto alla Fortitudo. Sia noi che loro abbiamo un mezzo allenamento per prepararci, però va bene così. Conosciamo i ritmi di una manifestazione di questo tipo. Sicuramente dobbiamo partire dalla durezza mentale che abbiamo avuto per tutta la semifinale". Il pericolo pubblico numero uno rimane chiaramente Lucio Redivo, play-guardia argentino protagonista di un buzzer-beater al Flaminio nel gennaio 2024. Poi il nuovo americano, il centro Deshawn Freeman, in doppia-doppia da 21+11 in semifinale. Infine Francesco Ferrari, classe 2005, mvp con l’Italia al Mondiale under 20 vinto in estate.

Intanto arrivano ottime notizie dalla campagna abbonamenti ‘L’ombelico del mondo’, che ieri ha raggiunto quota 1.728 tessere vendute: è record. La campagna si fermerà a 1.800 e, chi volesse acquistare uno degli ultimi posti a disposizione, può farlo su Vivaticket, in sede lunedì dalle 9 alle 19 o alle tabaccherie convenzionate.

Loriano Zannoni