Rinascita, nuovo tour de force. A Cento si rivede Johnson

La A2 del 2025 torna a essere quella a ritmo vorticoso di inizio regular season. Ne è un esempio il programma delle prossime settimane, con RivieraBanca che è attesa da tre partite nei prossimi otto giorni. Mercoledì 15 arriva Livorno al Flaminio e domenica 19 va in scena il super derby a Forlì ma intanto, nell’immediato, ecco la trasferta di Cento di domani. Classifica e andamento recente raccontano di una squadra in grande difficoltà, con l’assenza di Carlos Delfino, ma anche quella di Sperduto, a fare da cornice alla singola vittoria nelle ultime otto partite.

La Banca Sella, con 10 punti, è penultima assieme a Nardò, quattro sopra a Piacenza. All’andata, al Flaminio, finì 80-77 e fu battaglia vera fino alla fine, con Cento a segnarne addirittura 30 nel quarto periodo nonostante l’assenza dello stesso Delfino, appena tornato dalle celebrazioni argentine per la "Generacion dorada". In quella partita c’era anche Terry Henderson, ora tagliato dopo 14 partite da 10.3 punti e 5.1 rimbalzi. Al suo posto ecco Gabe Devoe, a inizio stagione a Orzinuovi e lo scorso anno a Verona. Per la guardia americana, fin qui, cinque partite con 14.4 punti, ma anche 7.2 rimbalzi e 3.4 assist.

Tanto lavoro, dunque, al di là di una percentuale da tre punti al momento piuttosto bassa (4/27, 15%). L’altro straniero è Stacy Davis, molto incisivo e continuo, ala forte massiccia e con buona mano che ne produce 17.7 a sera con 6.5 rimbalzi. Con loro due, in quintetto anche il play Nicola Berdini, 21enne di sostanza e qualità che contribuisce con 8.8 punti, 5.6 rimbalzi e 4.2 assist. Il centro è Lorenzo Benvenuti, ex Forlì, un 2.05 da 9.7 punti e 6.2 rimbalzi, mentre l’altro esterno è Vittorio Nobile (4.3). Il quintetto, senza Delfino e Sperduto, sembra scolpito nel marmo, così come le rotazioni di coach Di Paolantonio, inevitabilmente più ridotte.

A fornire un contributo dalla panchina ecco l’ala di 2.03 Nicolas Alessandrini (5.4 in 16’), il 19enne play Nicolas Tanfoglio (3.6 in 15’) e il centro Georges Tamani (0.8 in 7’). Cento è l’ultimo attacco della A2 con 70.4 punti a gara, ma la squadra ha avuto, anche di recenti, momenti di grande brillantezza. Nell’ultima gara persa a Milano, infatti, la Banca Sella ha cominciato il quarto periodo sul +6, per poi andare ko solo al supplementare sotto i colpi di Gentile. Rbr ritroverà Johnson, ma sa che dovrà dare una grande impronta difensiva fin dalla palla a due per cominciare al meglio una settimana di fuoco.

Loriano Zannoni