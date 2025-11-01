Rinascita, pericolo Livorno. Il veterano Filloy è il grande ex

Di nuovo da ex, dopo una vita passata da giramondo dei canestri. Ariel Filloy è il super veterano che esce dalla panchina in una Livorno di alto livello, che ha certamente alzato il tiro dopo la scorsa stagione e punta ai playoff senza passare dalla tagliola dei play-in. Ariel ha 38 anni e in riviera ce lo ricordiamo baby, visto che la sua ultima apparizione in canotta Crabs è datata 2008. In mezzo c’è un mondo, un universo pieno di basket di alto livello: tanta Serie A, un campionato vinto con Venezia nel 2017 e la Nazionale. Ora aiuta la Libertas a salire di livello e lo fa con un utilizzo da play-guardia che porta alla causa 5.1 punti in 21’ con 2.3 assist. Livorno, allenata da Andrea Diana, ha nella faretra diverse frecce appuntite in attacco, eppure si tratta di una squadra molto solida, che fa della corazza dietro la principale caratteristica distintiva. La difesa, che concede appena 71.4 punti, è la seconda di tutta la A2 dietro quella di Brindisi (70.6). In attacco la voce grossa la fanno gli americani. Innanzitutto Avery Woodson, play-guardia che l’anno scorso a Nardò ne metteva 18 a partita e quest’anno è salito addirittura a 19.9, terzo in A2 dopo Allen e Gentile. Poi Matt Tiby, ala grande americana di 2.03 reduce da tre anni in Ungheria, in quel Falco Szombathely affrontato anche in Korac dal Basket Rimini nell’autunno del 1998. Tiby porta a Livorno 18.4 punti con 8 rimbalzi ed è un perno fondamentale del gioco di squadra. Intorno ruotano italiani di qualità come Matteo Piccoli, numero 3 di grandissima sostanza e molto utile anche al di là dei numeri (3.9 punti e 5.3 rimbalzi), fino a pochi mesi fa pedina fondamentale nello scacchiere di Cantù. Si muove da play-guardia Fabio Valentini, ex Cantù e Forlì, terzo marcatore a 9.9 punti e miglior assistman a 4.4. Il centro è il 2.13 Luca Possamai, che arriva a 4.8 punti con 3.4 rimbalzi. In uscita dalla panchina, assieme a Filloy, l’ala di due metri Luca Tozzi (8 punti), la guardia-ala con spiccate doti difensive Niccolò Filoni (4.1) e il veterano Tommaso Fantoni, centro da 4.3 a gara. Livorno è ben nota a Sandro Dell’Agnello: ci è nato, ha debuttato da giocatore (Pallacanestro Livorno) e lì ha cominciato ad allenare (Basket Livorno). I punti sono gli stessi della Dole, 10, frutto di cinque vittorie e 3 ko. Rbr vuole il colpo esterno e ragiona su chi potrà entrare in rotazione tra chi è coinvolto in piccoli e grandi acciacchi. Leardini sarà assente, Sankare potrebbe tornare e su Robinson, chiaramente il più importante, c’è ottimismo dopo l’uscita anzitempo mercoledì nel finale di gara con Roseto.

Loriano Zannoni