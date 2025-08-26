Rinascita, primi lampi di Robinson: "Sto bene, saremo protagonisti"

Gli sono bastati pochi secondi per illuminare di classe il parquet del Flaminio. Gerald Robinson, tornato a Rimini all’inizio della scorsa settimana, sabato è entrato a gara in corso nel secondo test di preseason della Dole e ha ricordato a tutti quanto vale. Un’accelerazione, un appoggio al tabellone, un assist schiacciato in corsa. Con la facilità di chi ha in testa ogni singola cosa che sta succedendo in campo. Non è ancora al livello di forma degli altri, il play americano, ma manca abbastanza poco. Di buono c’è, in questo 2025, che è arrivato abbastanza presto in fase di preparazione. Non a poco dal via come nel 2024. "Mi sento bene, era la prima amichevole e tutto è andato per il meglio – spiega proprio Robinson -. Giocare mi diverte sempre". La squadra è cambiata in diversi suoi componenti. Via Johnson, Masciadri, Grande e Anumba. Dentro Ogden, Leardini, Denegri e Pollone. "Se ne sono andati alcuni elementi importanti e ne sono arrivati di nuovi altrettanto importanti – prosegue l’americano –. La squadra è diversa ma buona. Obiettivi stagionali? L’idea è sempre vincere più partite possibili, poi vedremo dove saremo arrivati".

Alla prima amichevole interna di sabato il pubblico ha subito risposto presente. Erano più di mille al Flaminio per dare un’occhiata alla nuova Dole. Tanta voglia di pallacanestro e soprattutto il desiderio di capire, magari in anteprima, dove potrà arrivare questa squadra. Da oggi il livello si alzerà, con gli scrimmage che coinvolgeranno solo squadre di A2. Stasera alle 18.30 palla a due del match con Roseto. L’ingresso rimane libero, proprio come sabato scorso. "Per i miei compagni sabato si trattava della seconda amichevole, per me della prima, ma in ogni caso per tutti era la prima volta davanti al pubblico di casa in questa estate. È stato bello tornare a giocare davanti alla folla, a così tanta gente. Cosa mi aspetto dal mio campionato? Di migliorare sempre, anche rispetto alla scorsa stagione. L’anno passato ho iniziato più tardi e poi ci sono stati dei piccoli problemi durante il percorso (infortuni, quello più pesante a inizio febbraio). Ora sto bene e voglio fare meglio".

Intanto Gora Camara ha chiuso la sua avventura ad Afrobasket col terzo posto grazie al 98-72 del suo Senegal nella finalina sul Camerun. Il centro biancorosso è rimasto aggregato alla squadra, ma non ha più giocato dopo l’infortunio alla caviglia patito nella seconda partita del girone con l’Egitto. Le sue condizioni non destano al momento particolare preoccupazione, ma un monitoraggio più accurato verrà effettuato quando Camara arriverà a Rimini. Dopo quella di stasera, la prossima amichevole di Dole arriverà sabato. Sarà derby Rimini – Pesaro, ma a porte chiuse e con sede e orario da definire.

Loriano Zannoni