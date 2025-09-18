Rinascita, record di abbonati: 1.800 tessere. Maggioli: "Società sempre più forte"

Un totale di 1.800 abbonati, col record precedente battuto già da diversi giorni e con il limite massimo di tessere raggiunto ben prima della fine della campagna ‘L’ombelico del mondo’, fissato per l’8 ottobre. Il pubblico del Flaminio, già protagonista di percentuali di riempimento tra le migliori della A2, risponde presente anche in preseason e ha tutte le intenzioni di accompagnare la nuova Dole verso un campionato di vertice. Il record è stato annunciato a soci e sponsor alla serata di gala di martedì alla Tenuta Saiano. Un’occasione per fare il punto della situazione a pochi giorni dal via e per un brindisi beneaugurante con tutti i partecipanti. Sono state poi svelate le nuove maglie, che da sabato verranno indossate dai giocatori. Ovviamente campeggia il main sponsor Dole, assieme agli altri sponsor di maglia. Annunciato anche un nuovo ingresso nel consiglio d’amministrazione biancorosso, quello di Emanuele Tumini.

"Siamo pronti a ripartire e siamo molto contenti per una serie di motivi – spiega il presidente, Paolo Maggioli –. Ma soprattutto siamo felici di aver raggruppato attorno al Basket Rimini una lunga serie di amici, una fantastica unione di intenti che sta raggiungendo traguardi inaspettati. Sicuramente siamo qui per dare peso ai risultati sportivi, ma quello che conta è anche l’ambiente che si è venuto a creare in così pochi anni: al termine di ogni nuova stagione assistiamo a una società che si rinforza, con nuovi amici, sponsor e soci".

Sulla stessa linea Paolo Carasso. "È meraviglioso vedere ogni anno che la nostra famiglia cresce, con la voglia di stare assieme dice l’amministratore delegato di Rinascita Basket Rimini –. Questa è una grande soddisfazione. Un pensiero speciale lo voglio rivolgere a RivieraBanca, che quest’anno ha lasciato lo spazio principale della maglia a Dole: siete d’esempio, grazie per continuare a sostenerci, vedervi così numerosi ci regala grande gioia e orgoglio. Vi siamo grati e potremo proseguire un percorso tutti assieme".

Sabato si parte e c’è in ballo una piccola scommessa che racconta Giusto Curti. "Essere a Rimini è bellissimo, ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo e facciamo nuove amicizie – racconta il managing director di Dole Italia –. Mi sto appassionando talmente tanto che ogni giorno chatto con lo staff, i giocatori e i tifosi del Barrio. Proprio con i ragazzi del Barrio abbiamo fatto una scommessa in vista dell’esordio a Milano: vediamo tra noi come Dole e loro come tifosi chi porterà più gente sugli spalti. Questo per dire quanto ci sentiamo coinvolti: in vista di Milano stiamo lavorando per portare in tribuna i nostri collaboratori all’interno dell’azienda. Auguriamo a tutti un buon inizio di stagione".

Loriano Zannoni