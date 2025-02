Rinascita, recuperano Simioni e Tomassini. Ma Robinson è ancora fermo ai box

Le buone notizie arrivano dal reparto lunghi, mentre per quanto riguarda gli esterni i problemi restano. La settimana tribolata di Rbr continua, ma l’infermeria si sta pian piano svuotando. La squadra di coach Dell’Agnello, dopo aver ritrovato la disponibilità di Gora Camara a seguito dell’esame neurologico effettuato martedì, ieri ha riaccolto anche Alessandro Simioni, assente nella partita di Milano per un fastidio muscolare. Dopo gli opportuni accertamenti, il centro di Abano Terme ha potuto ricominciare a muoversi assieme ai compagni e, se tutto andrà come previsto, dovrebbe essere a disposizione nella partita con Verona di domenica. La particolare strutturazione dei veneti, con ali mobili e un solo centro come Cannon, richiede la massima intenzione in casa Rbr. Tra gli esterni la situazione è un po’ più complicata.

È in deciso miglioramento la situazione di Tomassini, tanto che il giocatore riprenderà domani a lavorare coi compagni e ci sarà con Verona. ‘Tom’ è però quello assente da più tempo ed è da valutare il tipo di utilizzo nella partita di domenica. L’infiammazione alla spalla, in ogni caso, sembra essere solo un ricordo e il giocatore sta riscaldando il motore dopo aver lavorato in maniera differenziata assieme al preparatore atletico Massimo Di Giovanni. Per ultimo, ma non per importanza, Gerald Robinson. Il play americano è ancora fermo e la valutazione sul suo stato di salute proseguirà anche oggi e domani. Per lui, che ha avvertito un problema muscolare all’inguine nel finale di match a Milano, le probabilità di esserci domenica, rispetto agli altri, si riducono. Per il gruppo biancorosso il miglioramento in termini puramente numerici, rispetto a inizio settimana, è evidente.

I supporter incrociano ora le dita per il problema di Robinson, accadutogli proprio al termine di una partita giocata in maniera straordinaria. Ma anche al termine di due gare in quattro giorni e di un periodo di notevole dispendio di energie fisiche e nervose. È un momento cruciale per Rbr, che ha bisogno di un gruppo il più possibile sano per tornare a brillare.

Loriano Zannoni