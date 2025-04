Rinascita sfida Vigevano al Flaminio: obiettivo scontro diretto con Udine

C’è Vigevano al Flaminio e la Rinascita vuole continuare nella striscia vincente che è arrivata a quattro. L’obiettivo è arrivare allo scontro diretto di Udine con qualche speranza di primo posto ancora accesa e allora l’imperativo è non perdere terreno. La difficoltà dell’impegno è paragonabile a quella di giovedì scorso con Cremona. Le due formazioni sono appaiate a quota 22 punti, frutto di 11 vittorie in 34 partite. "Una squadra che ha diverse cose in comune con Cremona – spiega Sandro Dell’Agnello –. Può segnare tanti punti (ad esempio, 100 con Cividale il 9 marzo) e sono in tanti quelli che possono prendersi un tiro da tre in fiducia. Anche il loro numero 4, Leardini". Per lui il 40% da tre, in questo è il migliore di tutto il gruppo. Gli stranieri sono il lungo Andrew Smith, che ha sostituito Oduro e fa registrare 8.1 punti e 6.1 rimbalzi, e il play Myles Mack, che porta in dote 14.4 punti con 5.9 assist. La vera stella della squadra è però un’altra, vale a dire l’ala piccola Gabriele Stefanini, miglior marcatore a 15.6.

In casa Elachem, occhio anche all’ex di turno, Michele Peroni, in canotta biancorossa nella parte finale della stagione 2020-2021. Per l’esterno, 7.2 punti a partita e capacità di mettere a segno anche bottini consistenti. "L’obbiettivo è non farli accendere – prosegue il capoallenatore di RivieraBanca –. Sono state due settimane impegnative, ma averle vissute in questa maniera ci consente di avere energie per affrontare questa sfida al meglio". Nella gara di giovedì con Cremona, che è coincisa col debutto di Conti, Rbr ha proposto una rotazione a dieci uomini con minutaggi simili tra tutti i giocatori. L’idea è continuare così? "Vediamo. Ci piacerebbe avere sempre una rotazione lunga, ma dipende da tanti fattori. Da come va la partita e dalle stesse prestazioni dei giocatori. Cosa migliorare? Magari qualche volta dovremmo fermare meno la palla in attacco, ma nell’ultimo periodo c’è buona solidità generale e la squadra sta mettendo molta attenzione in tutto quello che fa". Con il successo di giovedì, la Rinascita è matematicamente ai playoff senza passare dai play-in e la soddisfazione è giustificata. "Riuscire a raggiungere questo obbiettivo con quattro giornate di anticipo sulla fine della regular season non è banale – sottolinea Dell’Agnello -. Siamo molto orgogliosi di aver centrato questo risultato. Detto questo, vogliamo continuare a dar fastidio a Udine".

Loriano Zannoni