Rinascita, test con Pesaro. Si gioca a porte chiuse

È la terza amichevole casalinga, la quarta in totale in un’estate in cui la Dole ha solo vinto. Il livello però si è alzato progressivamente e oggi al Flaminio arriva Pesaro in un derby surreale, per mille motivi. Il primo è che alla palla a due delle 17.30 saranno presenti solo le squadre, gli staff e qualche addetto ai lavori. Porte chiuse, di fatto. Classico rumore delle scarpe che strisciano sul parquet e pallone che rimbomba. Ma è solo un’amichevole e allora la parola passa giustamente al campo, dove la Rinascita avrà gli stessi giocatori delle ultime uscite. Camara, comunque infortunato alla caviglia, osserverà un po’ di riposo al rientro e poi rientrerà gradualmente. Non sembrano comunque in pericolo i primi appuntamenti ufficiali di settembre. Gli altri ci saranno tutti e la curiosità allora va sulle combinazioni dei piccoli nel puzzle biancorosso. Coach Dell’Agnello fin qui ha mischiato le carte nei quintetti d’avvio. Con Faenza sono partiti Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Simioni. Con Roseto, Robinson per Denegri e Leardini per Ogden. Ma, al di là dei primi cinque, che rivestono importanza relativa a fine agosto, la prima curiosità tecnica è quella di capire se il terzetto Robinson, Denegri e Marini può restare in campo assieme per diversi minuti o se si tratta di un’opzione lontana. Non per il valore dei giocatori, ovviamente altissimo, ma per un bilanciamento ideale delle rotazioni.

Dall’altra parte una Vuelle Pesaro ancora lontana parente da quella che sarà presumibilmente a inizio campionato. Coach Leka ha accolto il lungo Miniotas, ma la squadra deve tuttora essere completata, soprattutto col secondo straniero. Il primo derby di campionato con Pesaro? Tra meno di due mesi, domenica 26 ottobre, al Flaminio. Sperando in un sold-out.

Loriano Zannoni