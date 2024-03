Rinascita, Tomassini pensa in grande: "Cantù forte, ma noi vogliamo il colpaccio"

È pronta a ripartire, RivieraBanca. Il test infrasettimanale con Faenza lascia spazio, verrebbe da dire finalmente, alla partita di domenica con Cantù. Si giocherà a Desio ma il prestigio dell’avversario rimane, così come la difficoltà dell’impegno e la voglia di ripartire. Ne è consapevole Giovanni Tomassini. "Può capitare in tutte le stagioni di avere una pausa per la Coppa o altri appuntamenti, noi l’abbiamo solo anticipata – dice l’esterno biancorosso –. È chiaro che, una volta abituati al ritmo delle partite domenicali, qualcosa cambia. Bisogna essere bravi e intelligenti a gestire bene le due settimane ed è quello che abbiamo cercato di fare in questa occasione. Abbiamo lavorato tre giorni in maniera molto intensa nel post-Rieti, spingendo molto ma per un breve periodo. Poi queste ultime giornate, una settimana regolare con l’allenamento congiunto con Faenza per riprendere il ritmo. È stata una classica sgambata e abbiamo giocato tutti 20 minuti per riprendere confidenza con una gara, anche se chiaramente il campionato è un’altra cosa".

La sosta forzata di 12 delle 24 squadre dei due gironi ha generato una classifica sghemba, parziale, non del tutto veritiera. "Adesso è complicato guardarla – conferma Tomassini –. Mentalmente possono nascere dei pensieri, ma tra poco recupereremo la nostra gara e ci metteremo in pari. Manca poco. I playoff? Io credo che servirà vincere tutte le partite in casa, ma anche centrare un colpo esterno. A grandi linee potrebbe essere a 30 punti che si arriverà tra le prime otto. Devono però essere giocate tante partite e non è detto. Noi però vogliamo centrarlo, quel colpaccio. Di recente abbiamo vinto in trasferta anche su campi difficili come quello di Cento e quello di Trieste, perché non provarci anche a Desio con Cantù?".

L’avversario è complicatissimo, ma la Rinascita delle prime settimane del 2024 è squadra che può pensare positivo. "Intendiamoci, Cantù è fortissima, ma noi andremo là per giocare bene e vincere – chiarisce "Tom" –. Ad inizio stagione li avrei dati per favoriti assoluti per salire, poi anche Trapani ha fatto vedere di valere tanto e le concorrenti aumentano. Hanno in roster ex nazionali e nel corso del campionato hanno aggiunto Moraschini, uno che è stato protagonista anche in Eurolega. Basta questo per dare l’idea di un gruppo di grande qualità. E poi c’è il prestigio dell’avversario. Noi? Dobbiamo continuiamo a passarci bene la palla e a costruire tiri per tutti, difendendo meglio rispetto alla gara di Rieti". In cosa può ancora migliorare questa Rbr? "In attacco nelle spaziature, in difesa negli uno contro uno e nella lotta a rimbalzo, un particolare a cui dobbiamo sempre fara attenzione. Con Cantù per vincere".

Loriano Zannoni