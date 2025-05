Rinnovo contratto: OraSì e Gabrielli verso un accordo per la prossima stagione

Prove tecniche di rinnovo del contratto. OraSì e Andrea Gabrielli stanno lavorando per far restare in Romagna il tecnico marchigiano anche nella prossima stagione e a breve si saprà se la fumata sarà bianca. La dirigenza ravennate non può che proporre all’allenatore lo stesso menu della scorsa annata, non di certo ritenuto saporito dalla tifoseria, ovvero un roster che punta ad una salvezza tranquilla visto che il budget sarà identico a quello del campionato 2024/25 ovvero ‘uno dei più bassi di tutta la B Nazionale’ come ha dichiarato su queste colonne il general manager Lorenzo Nicoletti.

Non è un mistero che l’ottima annata di Gabrielli lo abbia rilanciato e sono tante le pretendenti che lo vorrebbero in panchina, ma questo non vuole dire che non resterà a Ravenna, anche se sarebbe da capire se volesse scegliere una piazza più ambiziosa e stimolante. L’eventuale ‘piano B’ della dirigenza potrebbe essere Andrea Fabrizi, vice di Martino all’Unieuro Forlì e desideroso di provare la prima esperienza da capo allenatore, già sondato la scorsa estate, ma bloccato dalla società mercuriale in quanto aveva ancora un anno di contratto.

Chiaramente fino a quando non si conoscerà il nome del nuovo coach non si potrà parlare di mercato, ma le conferme sulle quali dovrebbe lavorare la società saranno quelle di Gabriele Dron (attenzione però perché il play - oltre che capitano dell’OraSì - ha mercato e potrebbe anche lui propendere per un club con obiettivi più sfiziosi), Munari, Brigato e Casoni.

Di sicuro andranno via Crespi e De Gregori, entrambi insufficienti come rendimento, e l’ucraino Tyrtyshnyk, che comunque il suo contributo lo ha dato, nonostante fosse in odore di taglio a novembre, partenza poi bloccata dalla mancanza di un budget extra per sostituirlo con uno straniero di maggiore caratura.

Per Ferrati vale lo stesso discorso di Dron con l’aggiunta che potrebbe avere l’occasione per provare il salto in A2, mentre al posto di Gay si cerca una guardia con maggiore esperienza, punti e leadership che probabilmente non sarà straniero, perché il comunitario dovrebbe essere un lungo, magari un pivot tipo Alì di Fidenza.

Non resta quindi che aspettare per vedere se l’OraSì darà continuità alla guida tecnica di Gabrielli o se dovrà ricominciare da zero un nuovo corso: di certo punterà su un allenatore che sappia valorizzare i giovani, perché anche l’anno prossimo l’età media sarà tra le più basse della B Nazionale.

Luca Del Favero