Riparte il gran ballo della Serie A. Una Hotels pronta a stendere Udine

Il ballo della Serie A riprende e la Pallacanestro Reggiana vi partecipa per la 14ª volta consecutiva, la 28ª nella sua Storia. E lo fa, in buona sostanza, con gli stessi obiettivi dell’anno scorso: restare fuori dalle acque torbide della lotta per la salvezza e provare a conquistarsi un posto al sole tra le elette, centrando i playoff. Con un occhio all’Europa, dove la partecipazione alla Fiba Europe Cup potrebbe regalare maggiori gratificazioni, seppur con meno prestigio, all’ambiente.

Si parte tra le mura amiche del PalaBigi, con il conforto dei 2808 aficionados che hanno sottoscritto l’abbonamento (133 in meno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque un buon dato pur se lontano dall’epoca d’oro tra il 2015 e il 2018) ma, almeno in quest’occasione, senza gli ultras del "Popolo Biancorosso". I quali, in protesta contro le disposizioni del nuovo Protocollo per i tifosi, resteranno fuori da via Guasco e non vi introdurranno nemmeno striscioni e bandiere. Che si condivida o meno la protesta e i suoi metodi, è oggettivo che capitan Vitali e compagni perderanno un prezioso sostegno emotivo, fattore sempre impattante a Reggio ma in particolare nel match di esordio: per definizione un’incognita.

La preseason della Una Hotels si è snodata in linea con quelle precedenti della gestione Priftis: ricerca di una immediata alta intensità, dedizione difensiva, progressiva definizione di una identità. La nave è in costruzione, ma il cantiere è ancora aperto, per questo non sarebbe male se già fin da questo pomeriggio, e contando su un calendario abbordabile nella prima fase dell’annata, i biancorossi cominciassero a mettere subito fieno in cascina.

Avversaria di turno la neopromossa Udine che, analogamente a Reggio, ha mantenuto lo zoccolo duro del team che ha ottenuto la promozione: su tutti il funambolico playmaker Anthony Hickey, Mvp dell’ultima A2 e leader carismatico dentro e fuori dal campo. Buone cose si attendono poi dall’emergente Calzavara, una delle giovani speranze del basket azzurro, e dal centro Spencer. Elementi in grado di creare più di un grattacapo alla truppa reggiana. Assieme alla solidità e all’esperienza del lituano Bendzius.

Delusa dall’esito del Q-Round di qualificazione alla Bcl, ma fiduciosa nell’operato di Priftis e del suo staff, l’Una Hotels è pronta a regalare la prima soddisfazione ai propri tifosi. Tra serie A e A2 sono 15 i precedenti tra i due team, l’ultimo oltre trent’anni fa. Reggio ha vinto 9 volte, unica vittoria esterna dei giuliani nell’annata 1982/1983.