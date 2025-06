Riparte il torneo di Binzago. Da trent’anni uomini e donne si sfidano a canestro al top

Chi succederà nell’albo d’oro del “Binzago“ ai Grimy (foto), vittoriosi nel 2024? Lo inizieremo a scoprire a partire da stasera quando al campetto dell’oratorio di via Manzoni scatterà l’edizione numero 30 del torneo estivo sicuramente più noto della Brianza che ha la particolarità di riunire sotto lo stesso canestro uomini e donne. Dodici squadre, 180 giocatori e giocatrici dalla B Maschile e A1 femminile in giù che per un mese si daranno battaglia prima in campo e poi nell’attiguo servizio ristoro a suon di salamelle e birre. La formula è quella “a fasce“ con tre gironi da quattro squadre, in base ai piazzamenti dello scorso anno. Tutte le 12 squadre avanzano alla fase a eliminazione diretta. Le prime tre del girone Gold e la prima del Silver si qualificano direttamente ai quarti di finale, le altre si affrontano negli ottavi. Le novità di quest’anno? Partiamo dalle divise, personalizzate squadra per squadra e non più differenziate solo per il colore e poi, visto che siamo alla 30esima edizione, verranno premiati alcuni giocatori che hanno fatto la storia del torneo. Si comincia stasera alle 20.45 con una sfida valida per la fascia “Bronze“ tra Montenegro Team-Il Cachuccho dello Zio, si gioca tutti i giorni esclusi sabato e domenica fino al 10 luglio, sabato 12 e domenica 13 semifinali e finali. Tra i giocatori di B in campo ci sono Albique di Desio, Beretta e Nasini di Saronno, Bugatti di San Severo, Lanzi di Piacenza mentre tra le ragazze di A1 Toffali e Beretta di Sanga mentre per quelle di A2 segnaliamo la presenza di Colico e Diotti di Giussano, Andreone e Nespoli di Carugate.

Ro.San.