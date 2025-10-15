Riscattare la sconfitta con Cantù. È l’imperativo per l’esordio in Fiba

Inizierà stasera a Digione il cammino in Fiba Europe Cup della Una Hotels. Nella città francese capoluogo della Borgogna, unita a Reggio da uno storico gemellaggio, la truppa di Priftis proverà a riscattare la bruciante sconfitta con Cantù, mettendo subito a referto punti importanti per la qualificazione.

Il format prevede che accedano alla fase successiva tutte le prime e le migliori sei seconde classificate dei dieci gironi. I biancorossi sono stati inseriti nel raggruppamento ‘J’ assieme agli avversari di stasera, al Cibona Zagabria e al Bashkimi. Almeno sulla carta i ‘competitor’ più accreditati sono i croati e i transalpini che arriveranno a Reggio rispettivamente il 29 ottobre e il 4 novembre (mentre il 22 ottobre ci sarà il Bashkimi e la prevendita per i primi due match è già iniziata su Vivaticket e allo ‘StoRE’).

"Giocheremo contro una squadra storica del basket francese – analizza Priftis – e l’anno scorso Digione ha fatto un percorso importante in Fiba Europe, arrivando fino alle semifinali della competizione. Giocano in modo molto fisico e aggressivo in difesa, mentre in attacco sono organizzati per avere diverse soluzioni con cui colpire. Noi, invece, dovremo essere più solidi difensivamente, controllando i rimbalzi, e poi evitare i cali in attacco".

Uno dei leader di Digione è Justin Bibbins, play tascabile (173 cm) e molto veloce che l’anno scorso era a Sassari, mentre tra i lunghi spicca il nome di Tariq Owens (ex Cremona e Napoli). Oltre a loro ci sono però tanti altri buoni giocatori come l’ala Barnett o l’esterno Holston. Si tratta di una formazione di buonissimo livello che parte con l’ambizione di fare parecchia strada in questa coppa.

Dall’altra parte la Pallacanestro Reggiana cercherà di risollevarsi e continuare a costruire quelle certezze che finora le stanno mancando. La consistenza a rimbalzo, come prontamente indicato dal timoniere greco, ma anche una maggiore fluidità in attacco. Soprattutto le guardie, Barford e Smith, saranno chiamate ad alzare il livello delle proprie percentuali per fornire alternative a un sistema che – al momento – si sta reggendo soprattutto sulle letture di Caupain e sulle fiondate da tre punti di Cheatham. Troppo poco se ci si vuole elevare dalla mediocrità. Le stesse risposte dovranno comunque arrivare anche dai lunghi, con Echenique che è reduce da una prestazione incolore con Cantù e con Williams che sta facendo una fatica enorme a calarsi nei panni del ‘cinque tattico’, come cambio del colombiano.

Dopo la trasferta in terra di Francia si tornerà subito in città per preparare l’importante match con l’Openjobmetis Varese che, domenica alle 18, arriverà al ‘PalaBigi’ dopo essere stata travolta nel derby con l’Olimpia (94-61). Il tour de force da cui avremo nuove risposte è appena iniziato.