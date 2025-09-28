Riscatto Forlì, serve la prima vittoria. Martino: "L’esordio in casa ci carica"

Dopo la sconfitta all’esordio sul campo della Juvi Cremona, stasera alle 18 l’Unieuro sarà di scena sul parquet del PalaGalassi per affrontare la neopromossa Ruvo di Puglia, in un match sulla carta abbordabile per gli uomini di coach Antimo Martino. I pugliesi, che all’esordio sono caduti tra le mura amiche per 58-94 nel derby regionale contro la Valtur Brindisi, paiono la più classica delle formazioni che sta pagando lo scotto del noviziato e le difficoltà nella costruzione di un roster pieno di scommesse.

Vero, sotto le plance Jacopo Borra è il veterano di riferimento attorno a cui ruotano giocatori in rampa di lancio come Scott Ulaneo e Mihajlo Jerkovic, ma il pacchetto italiano offre ben poche certezze oltre alla regia di Tommaso Laquintana, in una rotazione degli esterni che contempla anche l’ex faentino Thomas Reale, Michael Anumba (fratello del fortitudino Simon) e l’esperienza di Bernardo Musso (visto a Forlì in maglia FulgorLibertas).

I due americani scelti per lo scacchiere di coach Stefano Rajola sono due vere e proprie scommesse: Aanen Moody è una guardia bianca proveniente dalla Leb Oro che nella prima giornata ha chiuso con 17 punti con 5/11 da 3, numeri che ben testimoniano la tipologia di giocatore; l’altro Usa è Pierre Brooks II, rookie proveniente da Butler (con un passato di rilievo in NCAA con la maglia di Michigan State), giocatore di grande solidità ed energia.

Dopo la storica promozione della scorsa estate, Ruvo vuole fortemente dimostrare di valere la A2, anche se di certo la gara di esordio, -36 in un derby, non è stata il miglior biglietto da visita possibile. Per l’Unieuro, quindi, l’occasione è ghiotta per riscattare il ko della prima e mostrare il proprio valore davanti al proprio pubblico, che di certo sarà curioso di vedere all’opera Allen e compagni.

"È la prima gara casalinga, tra l’altro dopo un precampionato giocato esclusivamente lontano da Forlì, quindi un vero e proprio esordio all’Unieuro Arena sia per noi che per i nostri tifosi – così coach Antimo Martino presenta il match –. Questo andrà ad aumentare la carica emotiva per tutti. Sarà una partita in cui dovremo mostrare dei passi in avanti rispetto alla partita precedente, affrontando la gara con grande concentrazione e determinazione, per iniziare al meglio il nostro cammino in casa". Di certo, per la formazione biancorossa sarà subito un banco di prova per dimostrare tutta la propria qualità ed esperienza e scacciare subito i fantasmi, per inserirsi immediatamente nel gruppo di quelle formazioni che affronteranno l’annata con ambizione.