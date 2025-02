Riscatto in serie a2. Vigevano punto e a capo dopo Torino: "Con Cento dobbiamo solo vincere»

"Non c’è più tempo per i processi e per cospargerci il capo di cenere. Adesso dobbiamo pensare solo a vincere". Non lascia spazio alla poesia coach Lorenzo Pansa: la sua Elachem Vigevano, che domenica ha perso a Torino, si prepara a ricevere in casa Cento, uno snodo importante del suo cammino, ma "non un bivio fondamentale". Vigevano dovrà ancora fare a meno degli infortunati Raspino e Strautmanis che potrebbero rientrare per il match con Piacenza di fine mese.