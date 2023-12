Risultati e classifica. Turno infrasettimanale con tante squadre a caccia di un’impresa

È un infrasettimanale di grande importanza, questo valevole per la seconda giornata di ritorno del girone rosso. Una sola la partita tra squadre che condividono i medesimi obiettivi di classifica ed è una di quelle giocate nella serata di ieri: Cividale-Orzinuovi. Per il resto tanti match con favorite chiare ma anche possibilità di "sgambetti". Oltre a Fortitudo-Rbr di stasera, ci sarà ancora da giocare Trieste-Chiusi, in programma il 24 gennaio. Giocate ieri sera: Cividale – Orzinuovi, Cento – Verona, Piacenza – Udine, Nardò – Forlì. Stasera Fortitudo – Rbr. Trieste – Chiusi il 241.

La classifica: Fortitudo Bologna 20; Trieste, Forlì e Udine 18; Verona 16; Nardò 14; Piacenza e Cento 10; Cividale e Rbr 6; Orzinuovi e Chiusi 4.

Rivierabanca tornerà poi in campo domenica al Flaminio contro Orzinuovi in un vero e proprio scontro salvezza. Si giocherà alle ore 19.