  4. Risultati Nba, un super Gilgeous-Alexander stende ancora Indiana dopo due overtime

Risultati Nba, un super Gilgeous-Alexander stende ancora Indiana dopo due overtime

Steph Curry mattatore nel successo al supplementare dei Golden State Warriors a spese dei Denver Nuggets

di MATTEO AIROLDI
24 ottobre 2025
Steph Curry dei Golden State Warriors (ANSA)

Steph Curry dei Golden State Warriors (ANSA)

Oklahoma City (Stati Uniti), 24 ottobre 2025 – A pochi mesi da gara 7 delle ultime Finals Nba, questa notte, gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers si sono nuovamente ritrovate di fronte. L’occasione, questa volta, era semplicemente il secondo atto stagionale consecutivo per i primi e l’esordio assoluto per i secondi, ma anche il match di stanotte ha regalato grandi emozioni, con un finale che ha visto ancora OKC avere la meglio con un pirotecnico 141-135, ma soltanto dopo aver disputato il quarto supplementare in due gare. All’appello, stavolta, mancavano due pezzi da novanta come Jalen Williams nelle file di OKC e Tyrese Haliburton in quelle dei Pacers, ma un minimo comune denominatore con la gara che ha consegnato il primo titolo NBA della storia dei Thunder c’è ed è un Shai Gilgeous-Alexander che ancora una volta ha giocato un ruolo da assoluto protagonista, segnando in questa occasione ben 55 punti (15/31 dal campo e 23/26 in lunetta) con anche 8 rimbalzi e 5 assist. Punti che gli permettono di far registrare il “carcere high” e che sommati ai 35 dell’esordio fanno salire a quota 90 quello che è sin qui il bottino complessivo di SGA, diventato così il quarto miglior realizzatore della storia nelle prime due gare di stagione regolare. A dargli man forte ci hanno pensato Aaron Wiggins con 23 punti e 9 rimbalzi e Ajay Mitchell con 26 punti in uscita dalla panchina, mentre sul fronte dei Pacers non sono bastati i 68 punti messi assieme dal duo composto da Bennedict Mathurin (36) e Pascal Siakam (32) e i 20 in uscita dalla panchina di Obi Toppin. A spezzare un equilibrio durato oltre cinquanta minuti (il divario massimo tra le due squadre non ha superato il +7, fatto registrare da OKC a metà gara dopo un parziale di 32-22) ci ha pensato Gilgeous-Alexander che, nel secondo supplementare, ha mandato a bersaglio ben 9 punti spingendo i suoi verso il successo.

Nell’altro match disputato nella notte, è invece arrivato invece il secondo sigillo dei Golden State Warriors che hanno superato i Denver Nuggets 137-131 dopo un tempo supplementare. Mattatore assoluto del successo dei californiani è stato un indemoniato Steph Curry, che ha portato a casa un bottino personale di 42 punti con 14/25 dal campo e soprattutto la tripla che ha permesso ai Golden State di portare il match all’overtime. Meglio di lui ha fatto soltanto Aaron Gordon, che ha cercato in tutti i modi di trascinare i Nuggets al successo chiudendo la gara con ben 50 punti all’attivo. Nelle file degli Warriors, sono sei i giocatori andati in doppia cifra assieme al già citato Curry, mentre ai Nuggets, oltre ai 50 punti di Gordon (che ha catturato anche 8 rimbalzi facendo registrare la miglior prestazione all’esordio stagionale della storia della franchigia), non sono bastati i 25 e 10 assist di Jamal Murray e la tripla doppia di Nikola Jokic (21 punti, 13 rimbalzi e 10 assist). Dopo aver agguantato l’overtime grazie a una bomba siglata a 22” dalla fine del quarto quarto da Curry, i Golden State Warriors hanno avuto la grande forza di piazzare il colpo di reni vincente mettendo a segno un parziale di 12-2 che li ha portati dal -2 al +8 e ha chiuso ogni discorso.

© Riproduzione riservata

