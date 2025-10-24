Risultati Nba, un super Gilgeous-Alexander stende ancora Indiana dopo due overtime

Oklahoma City (Stati Uniti), 24 ottobre 2025 – A pochi mesi da gara 7 delle ultime Finals Nba, questa notte, gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers si sono nuovamente ritrovate di fronte. L’occasione, questa volta, era semplicemente il secondo atto stagionale consecutivo per i primi e l’esordio assoluto per i secondi, ma anche il match di stanotte ha regalato grandi emozioni, con un finale che ha visto ancora OKC avere la meglio con un pirotecnico 141-135, ma soltanto dopo aver disputato il quarto supplementare in due gare. All’appello, stavolta, mancavano due pezzi da novanta come Jalen Williams nelle file di OKC e Tyrese Haliburton in quelle dei Pacers, ma un minimo comune denominatore con la gara che ha consegnato il primo titolo NBA della storia dei Thunder c’è ed è un Shai Gilgeous-Alexander che ancora una volta ha giocato un ruolo da assoluto protagonista, segnando in questa occasione ben 55 punti (15/31 dal campo e 23/26 in lunetta) con anche 8 rimbalzi e 5 assist. Punti che gli permettono di far registrare il “carcere high” e che sommati ai 35 dell’esordio fanno salire a quota 90 quello che è sin qui il bottino complessivo di SGA, diventato così il quarto miglior realizzatore della storia nelle prime due gare di stagione regolare. A dargli man forte ci hanno pensato Aaron Wiggins con 23 punti e 9 rimbalzi e Ajay Mitchell con 26 punti in uscita dalla panchina, mentre sul fronte dei Pacers non sono bastati i 68 punti messi assieme dal duo composto da Bennedict Mathurin (36) e Pascal Siakam (32) e i 20 in uscita dalla panchina di Obi Toppin. A spezzare un equilibrio durato oltre cinquanta minuti (il divario massimo tra le due squadre non ha superato il +7, fatto registrare da OKC a metà gara dopo un parziale di 32-22) ci ha pensato Gilgeous-Alexander che, nel secondo supplementare, ha mandato a bersaglio ben 9 punti spingendo i suoi verso il successo.

Nell’altro match disputato nella notte, è invece arrivato invece il secondo sigillo dei Golden State Warriors che hanno superato i Denver Nuggets 137-131 dopo un tempo supplementare. Mattatore assoluto del successo dei californiani è stato un indemoniato Steph Curry, che ha portato a casa un bottino personale di 42 punti con 14/25 dal campo e soprattutto la tripla che ha permesso ai Golden State di portare il match all’overtime. Meglio di lui ha fatto soltanto Aaron Gordon, che ha cercato in tutti i modi di trascinare i Nuggets al successo chiudendo la gara con ben 50 punti all’attivo. Nelle file degli Warriors, sono sei i giocatori andati in doppia cifra assieme al già citato Curry, mentre ai Nuggets, oltre ai 50 punti di Gordon (che ha catturato anche 8 rimbalzi facendo registrare la miglior prestazione all’esordio stagionale della storia della franchigia), non sono bastati i 25 e 10 assist di Jamal Murray e la tripla doppia di Nikola Jokic (21 punti, 13 rimbalzi e 10 assist). Dopo aver agguantato l’overtime grazie a una bomba siglata a 22” dalla fine del quarto quarto da Curry, i Golden State Warriors hanno avuto la grande forza di piazzare il colpo di reni vincente mettendo a segno un parziale di 12-2 che li ha portati dal -2 al +8 e ha chiuso ogni discorso.