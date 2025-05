Riviera Banca Rimini supera Unieuro Forlì: 83-78 in una sfida combattuta

RIVIERA BANCA RIMINI83UNIEURO FORLì78

RIVIERA BANCA RIMINI: Anumba (0/2), Grande 3 (0/1, 1/3), Tomassini 21 (4/6, 3/7), Conti, Masciadri (0/2 da tre), Sankarè n.e. Marini 8 (3/6, 0/4), Amaroli n.e. Robinson 15 (3/5, 3/7), Johnson 13 (6/9, 0/4), Simioni 18 (5/8, 2/5), Camara 5 (1/4). All.: Dell’Agnello.

UNIEURO FORLI’: Parravicini 8 (2/4, 1/3), Cinciarini 2 (1/4, 0/3), Tavernelli 4 (2/2, 0/1), Gaspardo 9 (4/4, 0/3), Perkovic 23 (4/4, 5/9), Pascolo 4 (1/1, 0/1), Magro n.e. Del Chiaro 11 (4/8, 1/2), Pollone 3 (1/2 da tre), Sanviti n.e. Errede n.e Harper 14 (2/8, 2/5). All.: Martino.

Arbitri: Gagliardi, Rudellat, Marzulli.

Parziali: 19-31, 48-46, 66-66.

Note – T2: Rimini 22/41 (54%), Forlì 20/35 (57%); T3: Rimini 9/32 (28%), Forlì 10/29 (34,5%); TL: Rimini 12/18 (67%), Forlì 8/9 (90%). Rimbalzi: Rimini 40 (14 offensivi), Forlì 38 (7 offensivi).

Forlì ci va vicino, ancor più che in gara1, ma esce ancora sconfitta dal Flaminio, nella partita preceduta dagli scontri tra le due tifoserie nei pressi dell’impianto. Ora i ragazzi di coach Martino, autori di una prova positiva e di cuore e tecnica, sono sotto 0-2 nella serie (com’era accaduto a Cividale) e venerdì sono obbligati a vincere gara3 almeno per allungare la serie e ‘regalare’ ai propri tifosi un’altra gara casalinga, da disputare domenica.

L’Unieuro è caduta sul più bello come successo in gara1: nella prima sfida era sotto di 1, 69-68 a 2’23’’ dalla fine e da quel momento ha segnato solo un libero con Cinciarini. Ieri Gaspardo ha portato avanti Forlì per l’ultima volta sul 73-75 a -2’58’’, ma da quel momento in 2’09’’ Forlì non ha più segnato perdendo due palloni banali, sbagliando tiri e subendo un parziale di 9-0 fino all’82-75 a 49’’ dalla fine, favorito dai rimbalzi offensivi riminesi e da canestri da due e da tre.

Forlì, che è stata avanti 15’25’’ contro i 14’12’’ dei padroni di casa, è partita bene, sia in difesa, sia in attacco anche grazie al ritorno in quintetto di Toni Perkovic. Dopo il pareggio di Harper a quota 10’ al 4’30’’, Forlì ha messo la quarta e dal 16-13 riminese in 3’30’’ ha piazzato un parziale di 18-3 per il vantaggio 19-31 dopo i primi 10 toccando anche il +13.

Rimini reagisce nel secondo quarto. Stringe la difesa, sporca l’attacco forlivese che si affida al solo Del Chiaro (6 punti nei primi 5’) rosicchia punto su punto e va all’intervallo lungo addirittura a +2 dopo un parziale di 15-7 nella seconda metà del parziale. Forlì rispetto a gara1 non ha nulla in attacco da Gaspardo e da Cinciarini, regge a rimbalzo, ma Rimini ha talento e colpisce da sotto e da fuori con i vari Simioni, Johnson, Tomassini e Robinson.

Nella seconda metà torna Perkovic a comandare l’attacco forlivese, Gaspardo dà qualche segnale di vita in attacco mentre la difesa continua a lottare e a sporcare a fronte di 11 palle perse forlivesi dopo 30’ contro le 6 della squadra di Dell’Agnello.

Nell’ultimo periodo (iniziato in perfetta parità) Forlì sbaglia tiri aperti, Rimini la imita ma spesso riconquista il pallone a rimbalzo d’attacco perché è più atletica, più grossa e più reattiva. A chiudere i conti, con la tripla del +7, è stato ancora una volta Tomassini (autore di 21 punti), decisivo come in gara1. Forlì nel quarto periodo ha 1/8 da tre e 4/8 da due. Lotta e combatte fino alla fine, arriva a un passo e mezzo dal portarla via, ma torna a casa con un’altra sconfitta che fa male.