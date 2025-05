RivieraBanca cade contro Unieuro Forlì: Dell’Agnello critica le 20 palle perse

È scuro in volto, Sandro Dell’Agnello, perché la prova della sua RivieraBanca non lo può soddisfare, al netto della sconfitta che allunga la serie a gara4. "Forlì ha fatto qualcosa più di noi e ha assolutamente meritato la vittoria – dichiara il capoallenatore di Rbr –. Noi non abbiamo avuto il solito piglio e abbiamo subito 42 punti in area da una squadra che non ha il post basso. Siamo sempre stati in affanno sulle loro transizioni e sugli uno contro uno. Ci mettiamo anche del nostro con le 20 palle perse, un dato per noi troppo penalizzante. Sicuramente dobbiamo far più tesoro del pallone quando ce l’abbiamo in mano. Va bene la difesa, va bene l’organizzazione di Forlì, però qualche pallone gliel’abbiamo proprio passato sulle mani". La gara è scappata via definitivamente tra fine terzo e inizio quarto periodo, con l’Unieuro che è anche riuscita a dilagare. "È stato un break che ci ha penalizzato e in cui non siamo stati bravi a trovare le risposte sulle situazioni di cui parlavo prima – prosegue Dell’Agnello -. Forlì oggi ha avuto innegabilmente qualcosa più di noi. Loro sono partiti a mille e noi abbiamo avuto la forza di rientrare. Il break di fine terzo è arrivato alla stessa maniera di quello del primo quarto. Lì avremmo avuto bisogno di fare qualche canestro facile che non siamo riusciti a costruire. Le porte chiuse? Non dico niente".

In casa Unieuro Forlì, invece, è ovviamente molto soddisfatto Antimo Martino. "Sono molto felice per la partita e anche per la vittoria – dice il coach forlivese -. È stato un successo che abbiamo meritato, conducendo per 38’. Una gara giocata con voglia da parte nostra. Ho chiesto ai ragazzi di trovare energie e motivazioni interne. Solo un gruppo solido, ambizioso e che ha dei valori riesce a fare quello che sta facendo". La difesa di casa ha spinto Rbr a perdere tanti palloni. "Siamo riusciti a provocare 20 palle perse agli avversari, facendo molto bene in alcuni aggiustamenti in attacco e in difesa – prosegue Martino –. È la partita in cui c’è stata più differenza tra le due squadre. Dobbiamo continuare così. Il break del primo quarto? È nato dall’energia difensiva e dalle palle recuperate. Poi siamo un po’ venuti meno nel capire che la partita era cambiata, ma piano piano siamo rientrati e nel finale abbiamo fatto ottime cose, alternando difesa a zona e a uomo. Ero convinto che avevamo delle possibilità, anche in una situazione surreale come quella di questa sera".

