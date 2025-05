RivieraBanca e Brindisi: sfida decisiva in Gara5 per la semifinale di Serie A

Semifinale per chi vince, vacanza e più di qualche rimpianto, per chi perde. Gara5 non mente, non trova scuse, lancia qualcuno in orbita e lascia nel pantano gli altri. A rimuginare, pensare, valutare e tracciare i bilanci di una stagione intera. RivieraBanca vuole stare dalla parte sorridente della storia, di quelli che festeggiano e pensano alla prossima partita. Di quelli che arrivano tra le ultime quattro contendenti alla Serie A. Brindisi però è arrivata con merito alla ’bella’ e la voglia di passare ce l’ha ben chiara in testa. Un vero e proprio scontro tra titani, finito alla quinta come accaduto anche per due degli altri tre quarti di finale.

"I playoff sono un campionato a sé, va ribadito – dichiara Sandro Dell’Agnello –. Per quanto ci riguarda, non era preventivabile una serie facile con Brindisi ed eccoci a gara5, pur magari dopo essere stati a un tiro di distanza dal 3-0. Ma adesso siamo qui e ci giochiamo questa partita. Guardando in giro, in tre serie su quattro si è arrivati a un epilogo del genere, quindi non è proprio anormalo". Le due gare giocate al PalaPentassuglia, pur perse, hanno visto RivieraBanca stringere le maglie in difesa in maniera evidente, con Brindisi a segnare 59 e 66 punti. Ma con qualche inciampo di troppo nella metà campo d’attacco, soprattutto in alcuni momenti della gara in cui i pugliesi sono stati più efficaci. "Ho fiducia – prosegue il capoallenatore di Rbr – e questa nasce dal fatto che siamo presenti dal punto di vista fisico e dell’attenzione. In trasferta siamo mancati in qualcosa in attacco, è vero. Un po’ del merito va dato a Brindisi e un po’ è successo perché abbiamo anche sbagliato diversi tiri aperti che di solito segniamo".

Rimini ha vissuto tutta la serie tirando da tre sempre peggio della Valtur e passando dal 39% di gara1, al 25%, 26% e 22% delle gare successive. In regular season? Il 39%. Cosa chiede Dell’Agnello al suo gruppo stasera? La risposta è chiara. "La presenza mentale che hanno avuto fino a qui, ho grande fiducia nelle nostre possibilità. In più, beneficeremo di un Flaminio ribollente, l’ambiente ideale per fare una grande partita". La vendita dei biglietti sta procedendo spedita, con quota 3000 che si sta avvicinando ora dopo ora. Oggi vendita libera di tutti i tagliandi, con la prelazione che era attiva fino alle 19 di ieri. Biglietti acquistabili in sede dalle 9 alle 12.30, su Vivaticket o alle tabaccherie T’Immagini, Pruccoli e Millennium. Palla a due alle 20.30, arbitra il terzetto toscano formato da Miniati, Attard e Maschio. Vince una sola.