RivieraBanca-Hdl Nardò: grande festa al Paladozza con 'The Experience' e ospiti d'onore

Il piatto forte, la partita, ha perso un po’ di sapore dopo il gran colpo del Paladozza. Il contorno però c’è ed è quello delle grandi occasioni. RivieraBanca–Hdl Nardò vale come 38ª giornata di una lunghissima regular season, con Rbr già matematicamente seconda e Nardò che può invece finire 19ª o anche 18°, se dovesse vincere e contemporaneamente Vigevano perdesse a Cantù. Differenza lieve. Intorno al parquet sarà grande festa con l’evento ‘The Experience’ by Audi Reggini. Presenti i Musicanti di San Crispino che faranno ballare tutti fuori e dentro il campo. L’ospite d’onore per l’esecuzione dell’inno nazionale sarà Kelly Joyce, volto e voce nota del panorama italiano. Sarà anche ‘Fluxo Day’, con i ragazzi che scenderanno in campo a colorare il grande evento con le loro performance. Tutte le gare di questa giornata di A2, dunque anche questa, si giocheranno alle 18.30. I biglietti sono acquistabili in sede oggi e domani, dalle 9 alle 12.30, oppure il giorno della partita. Rimangono validi i consueti punti vendita, le tabaccherie T’Immagini, Millennium e Pruccoli.

Nel prepartita, in area hospitality, appuntamento a inviti con ‘Rbr Talk’, un format voluto dal consiglio d’amministrazione di Rinascita Basket Rimini. Per l’appuntamento di domenica, dal titolo ‘Il futuro della Fiera di Rimini e il suo impatto sulla crescita della città nei prossimi anni’, saranno presenti il sindaco, Jamil Sadegholvaad, e il presidente del cda di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti. A fare gli onori di casa il presidente di Rbr, Paolo Maggioli.