RivieraBanca in semifinale: Tomassini e Cinciarini pronti a fare la differenza

Esperienza e carisma, ma anche tanti punti nelle mani. I quintetti fanno balzare all’occhio alcune stelle, ma occhio alle panchine in questa serie di semifinale. RivieraBanca sembra oggettivamente avere qualcosa in più, soprattutto in un contesto in cui Camara entra a gara in corso. Il focus, però, va soprattutto su due veterani, due giocatori pronti a sparare il ventello ogni volta che serve alla squadra. Uno è Giovanni Tomassini, che compirà 37 anni il prossimo sabato. L’altro è Daniele Cinciarini, 42 anni tra un mese. Il primo è uscito con tanta brillantezza da un problema alla spalla che lo aveva perseguitato fin dai primi mesi dell’anno e nelle ultime gare ha fatto sentire forte la sua voce. ‘Tom’ è stato il protagonista della vittoria in gara2 con Brindisi, in quella occasione ha messo a segno 18 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. In stagione viaggia a 8.7 punti di media. Cinciarini, che in dote porta 7 punti, ha passato i mesi di marzo e aprile senza mai arrivare alla fatidica soglia dei 10, poi ecco la grande esplplosione con Cividale. Per lui 16 punti in gara3 e soprattutto 20 nella bella, gara che l’Unieuro ha affrontato senza Perkovic. Come dire, quando serve alla squadra, i veterani rispondono presente. Sarà interessante capire anche il momento della partita in cui i due entreranno in azione. Coach Sandro Dell’Agnello ha ruotato a dieci già nel primo quarto, nelle ultime partite. Da verificare invece le scelte di coach Martino, soprattutto se il roster non fosse al completo.