RivieraBanca pronta per gara5 al Flaminio: Luca Conti punta sulla difesa

C’è tanta voglia di mettere piede sul parquet, in casa RivieraBanca. "Siamo pronti a tornare nella nostra casa, il Flaminio – spiega Luca Conti –. Stiamo lavorando duro per questa gara5 e vogliamo affrontarla al meglio". Quel che è da tenere della trasferta brindisina è una difesa salita di tono in maniera prepotente. La Rinascita è stata capace di chiudere le soluzioni interne alla Valtur, che in gara3 ha risposto con un sorprendente 47% da tre e in gara4 ha trovato un momento di furore agonistico con un 13-0 in meno di tre minuti in avvio di quarto periodo. La corazza però c’è, si è fatta sempre più solida col passare delle partite. "Siamo stati bravi a tenere Brindisi a punteggio basso – prosegue Conti –, a difendere forte e a fare quel passo in avanti per stringere sempre più le maglie dietro. Ci è mancato qualche canestro anche se, tutto sommato, abbiamo preso buoni tiri. Io credo che, da questo punto di vista, giocare in casa nostra ci possa aiutare".

La ricetta perfetta per stasera? Non semplice da trovare, ma alcuni ingredienti base Conti li mette sul tavolo. "Vogliamo tenerli ancora a punteggio basso, per quanto possibile, magari con qualche punto in più. Siamo sul pezzo, prontissimi a dare battaglia. Il Flaminio? È sempre stato, per quello che ho visto io da quando sono qui, un palazzetto pieno e carico, pronto a regalare tanta spinta a noi che scendiamo in campo. Ci saprà aiutare nei momenti difficili che eventualmente si presenteranno. Noi vogliamo portare a casa questa partita e passare il turno".

lo.za.