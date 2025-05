RivieraBanca Rimini domina Valtur Brindisi: Tomassini e Johnson protagonisti

RIVIERABANCA RIMINI 78 VALTUR BRINDISI 67

RIMINI: Robinson 11 (4/5, 0/2), Marini 9 (2/4, 1/5), Anumba 2 (1/2, 0/2), Johnson 18 (5/8, 2/4), Simioni 4 (2/3, 0/1), Grande (0/2, 0/1), Tomassini 18 (5/7, 2/5), Conti 4 (2/2, 0/1), Masciadri 5 (1/2, 1/3), Camara 7 (2/4), Sankare ne, Amaroli ne. All.: Dell’Agnello.

BRINDISI: Calzavara 7 (2/5, 1/5), Brown 13 (4/7, 1/7), Radonjic (0/1), Ogden 24 (6/8, 3/4), Vildera 10 (5/9), Laquintana 5 (1/1, 1/3), Arletti (0/1 da tre), Fantoma, Del Cadia 8 (2/2), Buttiglione ne. All.: Bucchi.

Arbitri: Foti, Pellicani e Coraggio.

Parziali: 16-21, 37-42, 61-60.

Note: tiri liberi Rimini 12/15, Brindisi 9/14. Rimbalzi Rimini 31 (Johnson 9), Brindisi 31 (Ogden 8). Assist Rimini 13 (Robinson e Tomassini (4), Brindisi 15 (Calzavara 5).

Un travolgente secondo tempo e un Tomassini da sogno lanciano RivieraBanca verso il 2-0 nella serie. Dopo due quarti in sofferenza, con il -5 dell’intervallo fin troppo generoso, nella ripresa va in scena una versione dei biancorossi scintillante e con percentuali in rapida ascesa. Con grinta e determinazione, ma soprattutto con una difesa da mastini da parte di tutti. E con ‘Tom’ che devasta di canestri la difesa brindisina.

In avvio di gara la sensazione che sia cambiato qualcosa rispetto a gara1 è forte. Non sono Calzavara e Brown a colpire, ma Ogden e Vildera. L’americano, in particolare, mostra tutt’altra faccia rispetto alla prima partita della serie e porta i suoi in vantaggio. La Valtur veleggia anche a +8 con i suoi lunghi (segna anche Del Cadia), è sopra di due possessi a fine primo e riscatta avanti sul 20-28 del 13’. Rbr è sbiadita, non segna mai da fuori e ha Robinson che chiama il cambio per un problema muscolare a fine quarto. Lo scenario peggiore ed è per questo che il 37-42 dell’intervallo è un assoluto saldo. Da tirare un sospiro di sollievo.

Di ritorno dagli spogliatoi non sembra cambiare nulla, con Brindisi che sale sul 40-48. Poi però la carica di Rimini si avverte, è palpabile. Parte dalla difesa che aggredisce gli avversari e sale verso un attacco che trova molte più soluzioni rispetto a prima. Comincia a entrare qualche tripla (il primo tempo si era chiuso sull’1/12) e il solito Johnson, su rimessa da fondo, firma il primo vantaggio del match sul 52-51. Mancano 4’ a fine quarto e comincia a mettersi in moto Tomassini, che dopo aver gestito ottimamente la situazione nel primo tempo, segna a ogni possesso in tutti i modi. A fine terzo è ‘solo’ +1, ma RivieraBanca è chiaramente con tanta benzina nel motore, mentre Brindisi appare un po’ sulle gambe. Lo zio Tom ne mette altri cinque in apertura di quarto periodo e la difesa biancorossa tiene a tre punti segnati la Valtur per 7’. È questo tipo di difesa a scavare il solco, con Robinson che ci aggiunge la ciliegina col gioco da tre punti del 76-63. A 3’ dal gong è già finita. È vittoria ed è meritata al 100%. 2-0 nella serie, con Rbr che viaggerà verso Brindisi per chiuderla il prima possibile. Sulle ali di una difesa di ferro.

Loriano Zannoni