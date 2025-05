RivieraBanca sfida Brindisi in gara4: chiusura della serie al PalaPentassuglia?

È già il giorno di gara4, in questa serie di quarti di finale che coinvolge RivieraBanca e Brindisi. Si gioca di nuovo al PalaPentassuglia e Rimini vuole fortemente chiudere il discorso dopo che nella terza partita numeri e statistiche sono impazziti e hanno prodotto un 59-57 piuttosto inusuale. Facile pronosticare che stasera i due attacchi saliranno di rendimento, anche solo perché replicare le prove difensive di venerdì appare complicato. Sono state tante le energie spese dalle due squadre per generare un certo tipo di partita e l’inversione di tendenza potrebbe essere dietro l’angolo. Brindisi ha vinto sfoderando la terza peggior prova in attacco della stagione. Prima di quei 59, aveva segnato 57 punti a Cantù e 58 in casa con Verona, in entrambi i casi perdendo. Rimini aveva fatto peggio solo con i 55 segnati proprio in casa della Valtur nel girone di ritorno. Per il resto, 61 con Orzinuovi e poi sempre sopra i 70. È anche per questo tipo di numeri che nasce l’idea che quello di venerdì possa rappresentare un unicum nella stagione. La tendenza vera, in queste tre partite di RivieraBanca, è una percentuale da tre punti che è andata peggiorando col passare delle gare ed è sempre stata inferiore a quella di Brindisi. 39% contro 41% nella prima partita, 25% contro 30% nella seconda e 26% contro 47% nella terza. L’arma in più che ha sempre aiutato RivieraBanca in stagione sta venendo meno, ma anche in questo caso il campione statistico è ridotto e una possibile ripresa potrebbe essere dietro l’angolo. Rbr ha nelle corde gare col 40% abbondante da fuori e, se dovesse capitare stasera, sarebbe difficile immaginare un ritorno della serie al Flaminio.

A livello di roster, Rbr sta avendo poco dai suoi due numeri cinque, Simioni e Camara. Non tanto per la difesa, a buon livello per entrambi anche se con caratteristiche diverse, quanto per la capacità di mettere punti a referto e soprattutto per raccogliere rimbalzi. In gara3 i due centri biancorossi hanno tirato giù in totale 2 rimbalzi in 33’, con coach Dell’Agnello che è anche andato per qualche minuto con un quintetto piccolo che non prevedeva nessuno dei due. Nella serie, lo spot di numero 5 sta garantendo una media di 5 rimbalzi parametrati in 40’ di partita. C’è margine per far meglio, come d’altra parte è accaduto spesso in stagione, con Simioni e Camara a conquistare, insieme, 9.2 rimbalzi di media. In attacco, il mondo biancorosso aspetta una gara da mvp da parte di Pierpaolo Marini, che si sta oggettivamente spremendo tanto a livello di difesa e rimbalzi, ma sta mancando nelle percentuali. Le conclusioni importanti tendono sempre a entrare, ad esempio l’entrata del momentaneo +1 a 27’’ dalla fine di gara3, ma l’ex Trapani ha chiaramente nel braccio qualcosa di diverso dal 6/18 da due e dal 2/20 da tre delle prime tre gare. Si gioca alle 18 (arbitri Gagliardi, Bartoli e Rudellat) e RivieraBanca vuole chiuderla subito, senza rischiare una gara5 da batticuore.

Loriano Zannoni