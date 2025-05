RivieraBanca-Unieuro: semifinale playoff su RaiSport, Flaminio verso il soldout

RivieraBanca-Unieuro comincerà oggi e sarà irradiata dalle telecamere di RaiSport, che torna a mettere la lente d’ingrandimento sulla seconda serie nazionale dopo la regular season. Un buon modo per seguire la partita per chi non riuscisse a essere al palazzo. Telecronaca di Maurizio Fanelli, commento tecnico di un ex biancorosso come Sandro De Pol. Poi gara2 di martedì alle 20.30, sempre al Flaminio. Per gara3 ci si sposterà in via Punta di Ferro a Forlì e la giornata è quella di venerdì 30 (ore 20). Intanto, per gara1 di stasera, si va verso il soldout al Flaminio. Un centinaio i biglietti ancora a disposizione: si potranno acquistare stamattina nelle tabaccherie e ricevitorie accreditate (tabaccheria Pruccoli, tabaccheria T’Immagini e Millennium bar) nei loro abituali orari di apertura (vendita riservata ai residenti in provincia di Rimini). "Rimini si appresta ad affrontare una semifinale playoff storica in un Flaminio che si preannuncia stracolmo – l’istantanea della società – Auspichiamo che l’evento si svolga con la consapevolezza dell’importanza della posta in palio, ma ancora di più con la voglia di continuare a vivere queste serate con la presenza di entrambe le tifoserie. Ci aspettiamo da parte del nostro pubblico il solito grande entusiasmo e correttezza con la voglia di portare lo stesso spirito anche in occasione della trasferta di gara 3 all’Unieuro Arena".