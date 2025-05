RivieraBanca vince gara2 contro Unieuro: Dell’Agnello elogia Simioni e la squadra

C’è tanta soddisfazione nelle parole di Sandro Dell’Agnello dopo la vittoria che consente a RivieraBanca di salire sul 2-0 nella serie. "È stata una bella partita, giocata bene e combattuta – dichiara il capoallenatore di Rbr –. Nel primo quarto perdevamo i loro tiratori da tutte le parti e sicuramente anche io ho le mie responsabilità. Questo ha condizionato in negativo l’avvio della partita, dopodiché abbiamo avuto una grande reazione e la seconda parte della gara è stata sempre punto a punto. Dobbiamo ringraziare la freddezza dei nostri veterani, perché hanno fatto le giocate giuste in attacco e in difesa. È stato un match completamente diverso da quello di domenica, quando le difese avevano soffocato gli attacchi. Abbiamo vinto segnando 83 punti con il 28% da tre, ci fa piacere. Ma la cosa che ci fa più piacere, ovviamente, è che siamo 2-0. Ringrazio il Flaminio, che anche questa sera è stato fantastico per il calore che ci trasmette".

Una seconda partita che ha visto salire sul proscenio Simioni, straordinario per tutto il match e decisivo anche alla fine, quando ogni pallone pesava il doppio. "Simioni ha fatto un partitone e Tomassini ci ha tolto tante castagne dal fuoco – prosegue il coach di RivieraBanca -. Ma io dico che in questi playoff, partendo anche dalla serie dei quarti con Brindisi, vedo una squadra coesa in campo. Una squadra combattiva e che si aiuta, incitandosi a vicenda". Qualche rotazione differente rispetto alla prima partita in casa Rbr. "Sono partite di playoff e cerco di andare molto dietro al rendimento di chi sta in campo. L’idea di base è quella di ripartire i minuti come in campionato, ma qualcosa in questi playoff sta cambiando. Fermo restando che ci sono dei giocatori che nei momenti importanti devono stare in campo. Ma questa è la normalità dello sport di squadra".

In casa Unieuro, Antimo Martino fa i complimenti alla squadra per la prova disputata. "È stata una gara2 ancor più combattuta ed equilibrata di gara1 – dichiara il coach forlivese –. Abbiamo prodotto una buona partita, magari non ottima perché di fronte abbiamo una grande squadra. Serviva l’ultimo step, che purtroppo non siamo riusciti ad avere nel finale, un po’ per stanchezza e un po’ per meriti di Rimini. Abbiamo lottato e ridotto il gap a rimbalzo rispetto a gara1, trovando interpreti diversi. Grande spirito di sacrificio, voglia e personalità da parte della squadra. Adesso il nostro obiettivo è tornare a Forlì e recuperare energie".

Loriano Zannoni