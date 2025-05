Rivoluzione nella Galli Basket: Nuovo Roster per il Campionato 2025-2026

SAN GIOVANNIGrosse novità nella Galli, basket A2 femminile di San Giovanni Valdarno, per il campionato 2025-2026. Otto cestiste del roster delle 10 titolari semifinaliste ai play-off non sono state confermate. Solo due restano insieme al coach José Ignacio Fernandez Garcia: si tratta della guardia-capitano, la sangiovannese Maria Flora Lazzaro, e dell’ala romana Flavia De Cassan. Un quasi totale cambiamento nella Galli. Le non riconfermate sono: Erica Degiovanni, Marta Rossini, Elisa Faustiani, Milena Miconi, Beatrice Stroscio, Carolina Cruz, Giorgia Amatori e Josephin Di Fine.

La società chiarisce il perché di questo totale rinnovo. Lo sapremo in seguito. Intanto patron Salvatore Arguirò col direttore sportivo Andrea Franchini lavorano alla costruzione della nuova squadra e hanno già concluso l’acquisto delle due straniere e di una terza italiana. Parliamo della svizzera Lea Favre, ruolo pivot-perno, alta 1,83, e della portoghese Rita Oliveira, playmaker, 1,70, che nello scorso campionato giocava nel Salerno. L’atleta nel campionato passato, serie A2, è risultata vicecapocannoniere del girone B. La terza ingaggiata è la nota ventenne comasca Ilaria Bernardi (nella foto), nazionale under 20, guardia (1,76), ex Giussano. In trattativa ci sono poi oltre dieci cestiste.

Giorgio Grassi