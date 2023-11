Robbiano, battesimo della vittoria

In Serie B femminile centra la sua prima vittoria stagionale il ripescato Robbiano, che vince in casa contro Valmadrera con il risultato di 61-46. Migliore in campo è stata Discacciati, che ha realizzato 16 punti mettendo a segno dei canestri nei momenti cruciali del match, segnando anche da nove metri a fil di sirena prima dell’intervallo per il +7 delle bianconere. "Discacciati ha risposto presente tutte le volte in cui serviva una finalizzatrice del gioco offensivo – dice l’allenatore della squadra bianconera Marco Fumagalli –, insieme alla giocatrice esterna hanno trascinato il gruppo le due lunghe Buscema e Panighetti, che sotto i tabelloni hanno sovrastato le pari ruolo della formazione lecchese. Ora che abbiamo mosso la classifica cerchiamo di fare il bis nel prossimo turno di campionato che ci vedrà di nuovo giocare in casa, affrontando Bresso che ha un minimo di vantaggio dai pronistici".