Robbiano ko con Bresso: ora è dura

In Serie B femminile, dopo aver battuto Valmadrera, il Robbiano ha fatto di nuovo un passo indietro perdendo per 62-50 contro Bresso. Non sono bastati i canestri realizzati da Chiara Discacciati. "Siamo scesi in campo con la giusta concentrazione ma Bresso ci ha dato subito del filo da torcere - spiega coach Marco Fumagalli -. All’improvviso abbiamo smesso di giocare, subendo un parziale micidiale di 16-0. Ci siamo completamente disuniti in attacco, perdendo tanti palloni e subendo a rimbalzo. Nella ripresa - riflette - poco alla volta abbiamo ricucito lo strappo, provando a fil di sirena la tripla che ci avrebbe riportato a -4, ma ’errore al tiro ci è costato caro perché le nostre avversarie hanno ripreso vigore e fiducia". E ora? "Purtroppo è una sconfitta grave perché la sfida contava tanto in chiave salvezza. A questo punto dobbiamo assolutamente andare a vincere questo fine settimana a Bollate".