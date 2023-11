Robbiano, la beffa di Sondrio

In Serie B femminile il Robbiano ha perso a Sondrio per 44-37. "Peccato perché abbiamo giocato alla pari - dice l’allenatore Marco Fumagalli - nessuna delle due squadre ha mai preso un vantaggio in doppia cifra, la partita è andata avanti con sorpassi e contro sorpassi fino al termine del terzo periodo. In partenza sono state più brave le padrone di casa, ma noi ci siamo subito riportati in scia attaccando con pazienza. È stata una battaglia punto a punto per 30 minuti, poi nell’ultimo tempino ci siamo fatti prendere dall’ansia e abbiamo perso lucidità. Purtroppo sono costati cari gli innumerevoli errori al tiro dalla lunetta ma anche da sotto. Non è bastata l’ottima prova collettiva in difesa. Ora ci aspetta la sfida contro Valmadrera che è già un incontro decisivo in chiave salvezza. Dobbiamo fare tesoro dei nostri errori".

Ant.Ga.