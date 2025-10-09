Robinson disastroso, Ogden limitato. Si salvano solo Marini e Simioni

Leardini, 4,5: Spaesato. In attacco sembra non sapere che farsene del pallone e non a caso spesso lo butta via. A rimbalzo viene surclassato dai lunghi di Bergamo e nei momenti decisivi si accomoda in panca.

Tomassini, 5,5: Ostinato. Quando la Dole deve recuperare si affida alla sua esperienza. Triple pesanti e assist al bacio. Ma il fardello della responsabilità finisce per schiacciarlo facendolo sbagliare tanto (3/10 da oltre l’arco).

Denegri, 5: Latitante. È stato preso per fare la differenza in partite come queste. Per aprire col suo tiro le difese come scatolette di tonno. 1/6 è troppo poco per questo compito.

Sankare, 5: Acerbo. Non ancora pronto per partite del genere.

Marini, 6: Se è stato l’Mvp italiano dello scorso campionato un motivo c’è. Ci sono 14 punti, ma più che altro la solita personalità del leader in grado di guidare Rbr fuori dal pantano nell’unico momento in cui è sembrato che Rimini potesse avere la partita in pugno.

Ogden, 5,5: Limitato. Dai falli: tre in circa 10’ in campo tra primo e secondo quarto. Ma da un giocatore del suo livello una ingenuità così non è perdonabile. A rimbalzo e con 11 punti cerca di riscattarsi nel momento buono di Rimini.

Pollone, 5: Poco incisivo. Qualche tripla estemporanea, lavoro difensivo, ma a rimbalzo, dove serve, è impalpabile.

Robinson, 4: Disastroso nel rendimento. Indisponente nell’atteggiamento. Fischiato dal pubblico. Cartolina nera di una serata buia in cui tira col 27% dal campo, perde 5 palloni e fa una marea di scelte sbagliate. Harrison per Bergamo ha fatto fuoco e fiamme con 25 punti segnati. Non è mai colpa del singolo, però...

Simioni, 6: Gladiatore. Da Atlante tiene sulle spalle Rimini per larghi tratti facendo vedere buone cose ogni volta che mette i piedi nel perimetro.

f.z.