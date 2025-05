Robinson e Marini brillano in una partita di basket da ricordare

Robinson 7,5 (foto a destra). L’inizio di quarto periodo è da mvp del campionato, tanto è forte il marchio che imprime in ogni azione. La passa come nessuno, crea dal nulla e ha sempre la capacità di trovare canestri in situazioni di difficoltà. Qualche volta forza, è vero, ma ci può anche stare nel contesto di una partita da 17 punti, 5 rimblzi e 6 assist.

Marini 7,5 (a sinistra). Trova i canestri come non mai in questa serie e questo lo carica ancora di più. La capacità di far frusciare la retina nei momenti importanti si è vista in tutta la stagione ed è tornata prepotentemente anche in questa gara5.

Anumba 5,5. Non è stata la sua serie, pur se l’impegno anche nella bella non è mancato, In missione speciale su Calzavara, non sempre riesce a mettere un freno efficace.

Johnson 7,5. Inizio travolgente, parte centrale sottotraccia e finale di nuovo da martello che in area non è arrestabile. In uno contro uno non si può tenere. Con l’area piena il discorso è diverso, ma lui è anche stato bravo a far girare la palla.

Simioni 7. Quattro punti e cinque rimbalzi che dicono pochissimo del suo impatto, soprattutto in un quarto periodo fantastico. Stoppa Vildera, provoca l’infrazione di passi di Brown, tiene bene in cambio su Calzavara e mette anche due canestri. Dopo le difficoltà in gara4, un finale di serie da leone.

Grande 6. Gioca poco perché non stava benissimo, ma fa in tempo a infilare due triple di discreta importanza. C’è anche il suo contributo.

Tomassini 6,5. 9 punti e 5 assist, con qualche sbavatura ma anche tanta scienza cestistica da spargere qua e là. La tripla in apertura di quarto periodo dà fiducia a tutto il Flaminio.

Conti 6. Buon apporto difensivo. In attacco non si prende neanche un tiro, ma l’applicazione dietro è sempre al massimo livello.

Masciadri 5,5. Qualche problema coi falli. Mette la prima tripla di squadra della partita, poi entra ed esce senza trovare continuità.

Camara 6,5. 6 punti e 6 rimbalzi, con il Flaminio che ricorderà per parecchio tempo la sua schiacciata in pieno quarto periodo. Devastante. E dire che può fare anche di più.

