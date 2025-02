Robinson verso il rientro in gruppo. Si allontana l’ipotesi di un sostituto

di Loriano ZannoniIl tempo volge al bello, per Gerald Robinson e la Rinascita tutta. Gli ultimi esami sul problema all’inguine inducono all’ottimismo, anche se la cautela prevale ed è l’obiettivo numero uno al momento in tutto l’ambiente biancorosso. L’ipotesi di un cambio di americano sembra tramontata.

"Il recupero di Gerald Robinson procede positivamente grazie anche all’ottimo lavoro dello staff medico e del preparatore atletico Massimo Di Giovanni – si legge nella nota di Rbr –. Durante le scorse ore il giocatore è tornato a lavorare, gradualmente, con il resto del gruppo squadra". Fatti concreti, che però non mettono nel mirino una data specifica per il rientro. Lo ricordiamo, il prossimo appuntamento di campionato è quello di mercoledì 26 febbraio, quando al Flaminio arriverà Torino. La domenica successiva, 2 marzo, nel vecchio palazzetto cittadino farà capolino invece Orzinuovi. La sensazione è che Robinson possa tornare in una di queste due partite, probabilmente la seconda, ma resta un’ipotesi.

"La sua situazione verrà monitorata quotidianamente e di conseguenza verrà valutato il suo inserimento in campo", prosegue la nota societaria. Nessuna data ancora è stata resa nota ma, al contrario delle scorse settimane, l’ottimismo crescente in casa Rbr è la nota principale e più che positiva.

Robinson infatti si era infortunato ormai quasi un mese fa, il 1° febbraio contro Milano e da allora non ha più messo piede in campo, con RivieraBanca ad aggiudicarsi due partite cruciali nell’economia del campionato come quelle con Verona e Cividale. Le voci su un suo eventuale cambio le spazza via la stessa società, che si coccola convintamente il giocatore. "In questi giorni, si sono spese diversi voci sul suo conto, che la società intende smentire sottolineando l’importanza del giocatore all’interno del progetto del club. Gerald è fortemente motivato e non vede l’ora di rientrare in gruppo per aiutare la squadra ad ottenere il migliore risultato possibile in questo entusiasmante finale di stagione".

A questo punto, il mercato biancorosso resta attivo sul fronte degli italiani, pur con le difficoltà del caso a raggiungere un profilo adeguato che possa far comodo a Rbr. L’idea è sempre quella di dare la caccia a un play-guardia pronto all’uso che possa dare una mano reale fin da subito. Non un’aggiunta qualsiasi ma un innesto di valore.

Intanto Gora Camara prosegue nella striscia di vittorie col suo Senegal nelle qualificazioni ad Afrobasket 2025. Ieri è arrivato un successo netto, 102-68, col Gabon. Per Camara 9 punti e 3 rimbalzi in 16 minuti. Oggi l’appuntamento clou con in palio il primo posto nel girone C. Alle 15 il Senegal affronterà il Camerun, poi Camara tornerà a Rimini per il finale di stagione di RivieraBanca.