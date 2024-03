Roma, altro che matricola. È già forte in attacco e a rimbalzo

Interessante la sfida per l’Unieuro questa sera al PalaTiziano di Roma contro la Luiss, un match da non sottovalutare per gli uomini di coach Antimo Martino. Sarà una gara emotivamente impattante per il tecnico che a Roma, sponda Virtus, da assistente ha mosso i primi passi della sua carriera, raggiungendo per due volte la finale scudetto. Sarà un bell’antipasto delle Final Four di Coppa Italia in programma tra due settimane, che si giocherà sul parquet proprio del PalaTiziano, dando così modo alla prima squadra forlivese di testare il terreno, contro un avversario peraltro davvero insidioso.

Non a caso, in questa seconda fase, la formazione allenata da coach Andrea Paccariè ha disputato due partite decise all’ultima curva, una vinta (85-88) a Trieste, l’altra persa (72-74) tra le mura amiche contro Orzinuovi. Dopo la splendida promozione dello scorso anno, la squadra universitaria è riuscita a restare competitiva pur mantenendo il vincolo dell’iscrizione all’università per tutti i suoi giocatori.

I big della squadra sono l’ala Valerio Cucci, giocatore da quasi 15 punti e 7 rimbalzi nella prima fase, nonché ala dotata di grande esperienza e temperamento; poi ci sono il lungo lettone Anrijs Miska, capace di chiudere il girone di ritorno con oltre 14 punti di media e il 71% da 2; infine Ty Sabin, bombardiere da quasi 25 punti a partita nell’orologio, guardia in grado di segnare in ogni modo, come già dimostrato nelle sue precedenti esperienze italiane a San Severo e a Cento.

Sotto le plance, la rotazione è completata da Riccardo Salvioni, che nell’orologio colleziona 9 punti e 13 rimbalzi di media, e dall’ex di turno Matteo Fallucca, tiratore infallibile spesso utilizzato da ala forte tattica, già visto a Forlì nella stagione 2017/2018. Poi tanti giocatori dalla cadetteria: Marco Pasqualin porta alla causa equilibrio, mentre l’ex Rimini Domenico D’Argenzio ha pericolosità perimetrale e grande imprevedibilità. Poi Villa, Jovovic, Murri: anche la formazione capitolina ha tanti giocatori da poter coinvolgere nelle proprie rotazioni.

È una squadra da non prendere quindi sotto gamba la Luiss, che viaggia a 80 punti realizzati a partita, nonostante percentuali dall’arco non esattamente brillanti (25%), compensate dalle voci tiri liberi tentati (quasi 23 a gara con il 73%) e palle perse (appena 8): solo Piacenza e Cantù fanno rispettivamente meglio. Secondo posto nelle graduatorie statistiche anche alla voce rimbalzi, quasi 46 conquistati a partita.

Insomma, non sarà una gara semplice quella che attende una Forlì reduce però da sette successi consecutivi e comunque priva di Kadeem Allen, desiderosa di ottenere sempre nuove conferme e consolidare la propria posizione in vetta alla classifica.