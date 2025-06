Roma, Caserta e tante ’classiche’. Adamant, in B nazionale cambia tutto

Come spesso (purtroppo) accade negli ultimi anni, giugno è il mese della confusione, delle chiusure anticipate, delle domande di ripescaggio e del mercato dei titoli. Per questo ad oggi è impossibile ipotizzare quali saranno le avversarie dell’Adamant nel prossimo campionato di B Nazionale, ma una prima ‘sbirciata’ alle piazze che potranno trovarsi di fronte i biancazzurri al partire dal prossimo 21 settembre la si può dare. C’è ancora incertezza sulla disposizione dei gironi: c’è chi spinge per nord-sud, chi per est-ovest, e la sensazione è che almeno fino ai primi giorni di luglio le voci e le indiscrezioni continueranno a susseguirsi. In ogni caso, la Ferrara del basket ritroverà qualche derby che negli ultimi due anni era mancato in B Interregionale: ci saranno le due Imola, Andrea Costa e Virtus, Ravenna, Piacenza e Faenza. E poi piazze storiche della nostra pallacanestro, da Treviglio a Roma, passando per Livorno e Montecatini, fino a Caserta e Rieti. Realtà che anche per i neofiti della palla a spicchi, o per i semplici appassionati, potranno avere certamente un appeal diverso rispetto a tante delle avversarie che Ferrara si è trovata ad affrontare nei due anni di B2.

E’ il premio per una promozione che ha riportato la nostra città a competere su palcoscenici a lei più consoni, assieme a piazze di livello altissimo, che in passato hanno scritto pagine di storia proprio come Ferrara. Quella pagina di storia che ha contribuito a scrivere anche Giovanni Benedetto, l’unico coach a vincere un campionato sia a Cento che a Ferrara, che ad inizio della prossima settimana prolungherà il proprio contratto fino al 2027, dando continuità ad un progetto partito con lui un anno e mezzo fa. Il tecnico reggino è uno dei capisaldi dell’Adamant, e assieme a lui verrà confermato anche l’assistente Marco Castaldi, che potrebbe diventare il capo allenatore dell’Under 19 Gold di Scuola Basket, dalla prossima stagione a tutti gli effetti il "vivaio" del club.

Jacopo Cavallini