Romolini Immobiliare Dukes Basket sfida Cus Firenze per la salvezza nei play-out

SANSEPOLCROUna vittoria e sarà finalmente salvezza al termine di una stagione iniziata non certo con il piede giusto. Alle 18,30 di domani, sul parquet del palasport di Sansepolcro, la Romolini Immobiliare Dukes Basket affronta il Cus Firenze nella decisiva gara 3 del primo turno dei play-out. La formazione di Silvio Bartolini si era imposta per 80-65 nel primo confronto casalingo, perdendo poi per 55-72 in terra fiorentina contro un’avversaria che si è rivelata ostica anche nella stagione regolare, pur classificandosi alle spalle dei bianconeri.

Chi la spunterà si metterà a posto, ma anche per la perdente vi sarà comunque una seconda chance, perché se la dovrà vedere contro la Juve Pontedera e, qualora dovesse essere la Dukes (che ovviamente auspica un esito diverso), beneficerà di nuovo della eventuale "bella" in casa. Tutti a disposizione del coach i cestisti biturgensi, anche se qualcuno lamenta piccoli acciacchi; si confida nel contributo dei vari Hassan, Spillantini e Radchenko al fine di chiudere al meglio la parentesi.