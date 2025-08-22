Ronci e Ruggeri brillano d’azzurro: "Emozioni e orgoglio a Eurobasket"

Dal biancorosso di Rimini all’azzurro dell’Italia, spesso addirittura entrambi in quintetto base. Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri hanno vissuto un’estate al massimo livello possibile, sfidando i migliori pari età del continente e conquistando alla fine il quarto posto all’Eurobasket Under 16.

Qual è stato il momento più bello? Ruggeri non ha dubbi. "La partita con la Francia: tutti davano loro per favoriti, invece alla fine abbiamo vinto con il canestro di Mario Machetti allo scadere. Alcuni compagni stavano quasi per piangere ancora prima dell’ultima sirena. È stata un’emozione fortissima".

Il parterre degli avversari? "Giocatori di altissimo livello – racconta Ronci –. Il prospetto più importante è sicuramente il francese Nathan Soliman: non mi sembrava vero trovarmelo davanti, dopo averlo visto solo in qualche video su TikTok, e invece mi è capitato anche di marcarlo".

Entrambi, l’anno prossimo, sarete impegnati in serie C con Santarcangelo, oltre che nelle squadre d’Eccellenza under 17 e under 19. L’obbiettivo? "Migliorare sempre, sotto tutti gli aspetti: mentale, fisico e tecnico, in vista sia del Mondiale che di tutte le sfide future – dice Ruggeri –. Spero di arrivare al livello di competizione più alto che riuscirò a raggiungere. Mi sento molto fortunato a giocare in una società che mi dà tutto e soprattutto a giocare nella città che amo: per me è qualcosa di molto importante".

E l’orizzonte non ha limiti... "Per il futuro voglio fare il meglio possibile e guadagnarmi minuti nel mondo senior – dichiara Ronci –. L’obiettivo per questo inverno è restare nel giro della Nazionale e conquistare una nuova convocazione".