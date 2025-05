Roseto domina nei playoff, ma i Blacks resistono: sfida decisiva al PalaCattani

D’accordo, Roseto ha confermato di essere la squadra più forte di tutti e difficilmente qualcuno riuscirà a batterla tre volte in pochi giorni nei playoff negandole la promozione in A2, ma i Blacks hanno comunque dimostrato di poterle tenere testa. La seconda sfida dei quarti di finale ha infatti mostrato che i Raggisolaris sono vivi e hanno tanto orgoglio anche se chiaramente alla lunga l’incredibile roster rosetano fa la differenza, avendo davvero tanti protagonisti che si fanno trovare pronti al momento giusto.

La dimostrazione lampante è arrivata nel primo quarto con il triplo cambio di Gramenzi che ha messo in campo Donadoni, Tsetserukou e Pastore, terzetto che sarebbe nel quintetto titolare di tutte le squadre di B Nazionale. Martedì i Blacks hanno tirato con percentuali migliori rispetto alla prima sfida soprattutto da tre punti segnando 11 triple e giocando con grande aggressività e intensità, patendo soltanto quando Roseto ha iniziato a ‘metterle le mani addosso’ e a far valere il suo grande atletismo a rimbalzo. Faenza però non ha mai subito il colpo del ko e ha reagito ad ogni azione, tanto che il -15 finale è bugiardo rispetto a quanto si è visto in campo e ha dimostrato quanto il -39 di gara 1 fosse figlio di tanti fattori oltre ai demeriti dei manfredi.

I segnali in vista della decisiva terza gara in programma domani al PalaCattani (ore 20.30), con Roseto che potrebbe chiudere i conti mandando in vacanza i Blacks, sono dunque positivi e oltre alla spinta del pubblico, sarà fondamentale che tutti i giocatori diano un contributo importante in attacco, perché Roseto ha davvero tanti punti nelle mani. "Siamo entrati in campo decisi sin dalla prima azione perché volevamo riscattare la pesante sconfitta in gara 1 – spiega il playmaker Alberto Fragonara – ed eravamo molto determinati: volevamo dare risposte per mostrare chi siamo veramente. Roseto era probabilmente più rilassata dopo la larga vittoria di gara 1 e ne abbiamo approfittato, aggredendola subito Abbiamo giocato bene, siamo stati a lungo in partita e non siamo mai crollati, reagendo sempre molto bene, anche quando Roseto ha piazzato l’allungo decisivo. Da gara 2 ne usciamo bene e adesso vogliamo fare ancora meglio davanti ai nostri tifosi". Intanto continua la prevendita in vista della gara di domani. I biglietti sono in vendita on line su LiveTicket, ma si possono acquistare anche oggi dalle 17 alle 19 al Campus e domani dalle 10 alle 13 nella sede di via Nazario Sauro. Per disposizioni di ordine pubblico, domani le biglietterie del PalaCattani resteranno chiuse. I prezzi e le info sulla prevendita sono nei social nel sito dei Raggisolaris.

Luca Del Favero