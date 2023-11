Rugby Serie A maschile. Derby lombardo Calvisano-Parabiago. Asd-Amatori, prima contro ultima

Dopo il fine settimana di sosta torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A maschile di rugby con il derby milanese che si disputerà domenica alle 14.30 tra Asd Rugby Milano e Amatori&Union Rugby Milano, che vedrà di fronte la capolista in biancorosso contro una delle quattro formazioni ancora a zero nel girone 1. Altro derby, stavolta lombardo, sarà quello in programma a Calvisano tra la formazione bresciana e Parabiago, che riparte dagli 11 punti raggranellati finora in classifica anche grazie all’ultimo successo conseguito a Parma prima della sosta.

Nei giorni scorsi proprio Calvisano, reduce da un altro confronto “regionale“ contro il Cus Milano vinto soltanto allo scadere con un calcio piazzato di Bronzini, ha annunciato la cessione di Stefano Tebaldini in prestito al Rugby Rovato fino al termine della stagione.

Atteso di nuovo in campo anche lo stesso Cus in una difficile trasferta contro TkGroup Torino, terza a -2 dalla vetta. I milanesi devono dimostrare di aver superato psicologicamente i postumi della sconfitta patita contro Calvisano sul filo di lana. La distanza dalla capolista è ancora di soli quattro punti e il campionato è lunghissimo per le ambizioni della formazione bresciana.