Rumors parlano dell’arrivo di una multinazionale. Dopo 5 anni RivieraBanca non sarà main sponsor

Non sarà più RivieraBanca, il main sponsor di Rbr per la prossima stagione di A2. Il matrimonio con l’istituto di credito ha accompagnato la Rinascita per quasi tutta la sua storia, da ben cinque stagioni. Insieme tante vittorie, culminate con la promozione in A2 e l’ultima straordinaria stagione di vertice. Ora l’accordo si ferma, ma solo a livello di sponsorizzazione principale. RivieraBanca sarà ancora vicina a Rbr, tanto che, ad esempio, sarà proprio nell’auditorium della sua sede principale, in via Marecchiese, che sarà presentato il nuovo main sponsor. Al momento il nome è top secret, ma si tratterebbe di un’importante azienda multinazionale. Rbr ha chiamato a raccolta i suoi abbonati per la mattinata di giovedì 10 luglio quando, dalle 10.30, avrà luogo la presentazione ufficiale. Di sicuro è una sorpresa, un po’ per la storicità che aveva raggiunto la collaborazione per RivieraBanca, un po’ per le vicissitudini di mercato che sembravano occupare tutte le attenzioni della dirigenza biancorossa. Invece ecco la novità a livello societario, decisamente importante in un momento in cui la Rinascita sta cercando di fare l’ultimo salto per provare ancora a competere per la Serie A. E per arrivarci.