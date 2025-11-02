Sabato amarissimo per i Dragons. Niente da fare contro Montevarchi

Nell’anticipo della settima giornata di serie C, i Dragons Prato finiscono ko in quel di Montevarchi. Dopo due vittorie di fila, si interrompe dunque la striscia positiva della squadra di Banchelli, che perde anche il primo posto classifica. 70-52 il punteggio a favore dei padroni di casa al termine di una partita comunque combattuta e che ha visto i pratesi avanti nel secondo quarto e crollare negli ultimi dieci minuti dove in pratica non hanno mai segnato, subendo un passivo più severo di quanto visto in campo.

La cronaca. Solita partenza con il freno a mano tirato e 24-14 alla fine del primo quarto a favore di Montevarchi. Nella seconda frazione c’è però il recupero dei rossoblù fino al 26-26 al 14’, quando la partita si interrompe per un problema al canestro. Al rientro dopo la sosta forzata, i Dragons mettono la freccia (26-28) ma Montevarchi tiene botta e va al riposo con un vantaggio minimo (36-31) grazie anche ai tanti liberi sbagliati dai lanieri (2/8) e ad un antisportivo fischiato a Pacini. Nel terzo periodo, i valdarnesi tornano a + 9 (46-37) e al 30’ sul 55-49. La partita diventa fisica e al 34’ arriva l’allungo decisivo del Montevarchi (59-49) che si impone 70-52.

Il tabellino dei Dragons: Manfredini 5, Marini 12, Catalano 2, Balducci 16, Staino, Marchesini, Paloscia, Plutino, Smecca 5, Goretti 4, Ndoye, Pacini 8.

Oggi il quadro della giornata sarà completato dalle altre sfide, fra le quali ci sarà anche quella in cui l’Union Basket Prato torna alla Toscanini per affrontare i Dukes Sansepolcro e riscattare il primo ko stagionale subito nel turno precedente sul parquet dell’Agliana. Gli avversari odierni hanno vinto tutt’e tre le partite giocate in casa ma in trasferta non hanno ancora raccolto nessun punto e quindi per la squadra di coach Paoletti potrebbe essere un’ottima occasione per incamerare i due punti e restare in testa alla classifica. Palla a due alle ore 18.

Massimiliano Martini