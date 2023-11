Sabato c’è cento. Venerdì col Carlino in palio 5 biglietti

Forlì si appresta a far ritorno all’Unieuro Arena per la sentita sfida contro Cento. Si gioca sabato sera (palla a due alle ore 20.30) e il club di viale Corridoni ha comunicato l’apertura della prevendita per i biglietti del match. Sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso le rivendite autorizzate Vivaticket, nonché online sul sito web. Di seguito i prezzi del biglietto a tariffa intera per ogni singolo settore: parterre gold 65 euro, parterre rosso 50 euro, parterre low-cost 40 euro, centrale numerato 30 euro, curva numerata 25 euro, terzo anello 14 euro. Sono poi previste riduzioni. La biglietteria del palasport aprirà dalle 19.30, ed eccezionalmente anche dalle 10 alle 12.

Torna poi anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque tagliandi gratuiti per il parterre. I lettori potranno aggiudicarsene uno a testa chiamando la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 di venerdì. I più veloci e fortunati a prendere la linea vedranno da vicino la partita.