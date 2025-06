Saccaggi pistoiese a vita. La colonna biancorossa ha firmato un triennale. È il primo tassello Estra

Pistoia Basket e Lorenzo Saccaggi proseguono il loro cammino insieme. La riconferma, che era nell’aria già da un po’ di tempo, è arrivata e ’Sacca’ ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club biancorosso per altri tre anni. In pratica, a vita. Dopo l’addio, non ancora metabolizzato, di Gianluca Della Rosa per quanto riguarda il roster arriva la prima buona notizia e non è la sola perché è accompagnata anche dalla ormai imminente riconferma, manca solo l’ufficialità, di Gabriele Benetti.

Saccaggi, nato a Massa il 30 agosto 1992, play-guardia, fa oramai parte della storia della basket pistoiese. Unico giocatore di sempre ad aver collezionato due promozioni in Serie A (2013 e 2023), recordman di presenze a quota 278 e secondo nella graduatoria dei migliori marcatori con 2048 punti segnati. Arrivato nel settore giovanile biancorosso nel 2008, ha debuttato in A2 con questa maglia e l’ha indossata fino al 2013. E’ diventato un giocatore molto importante per la categoria grazie ad ulteriori esperienze a Forlì, Casalpusterlengo, Verona, Siena e Biella prima di tornare a Pistoia nell’estate del 2020. Nelle ultime due stagioni è stato protagonista nella massima serie con Estra, chiudendo l’ultimo campionato con 4.6 punti in quasi 20’ di media a partita con un record di 16 punti segnati nella vittoriosa trasferta di Napoli.

Numeri che dicono molto ma non tutto perché l’attaccamento alla maglia biancorossa, l’amore per questa città e per la sua gente non sono scritte nelle statistiche ma nei fatti, nel modo in cui Saccaggi ha sempre indossato e difesa questi colori, nel suo sentire Pistoia come una seconda casa, dalla voglia di rimanere qui nonostante tutto. Saccaggi, così come Della Rosa, ha incarnato lo spirito pistoiese, lo ha fatto suo e lo ha sempre messo davanti a tutto. La sua riconferma per tre anni è la dimostrazione di quanto sia forte il suo legame con Pistoia e di quanto con lui questa squadra possa crescere e tornare ad essere competitiva.

Lo stesso vale per Benetti che ormai è diventato pistoiese d’adozione sentendo sua questa maglia a cui ha sempre dato il massimo. Con Saccaggi e Benetti la società ha gettato solide basi su cui costruire poi tutto il castello che dovrà trovare gli incastri giusti. Sul fronte italiani sempre molto calda la pista che porta ad Antonio Gallo, lo scorso anno con la maglia di Torino, che sembra essere il profilo giusto per fare da cambio proprio a Saccaggi. Come specificato dal direttore tecnico Alberto Martelossi prima si cercherà di chiudere il reparto italiani per poi trovare gli americani giusti, che andranno a ricoprire i ruoli di esterno e di lungo, per completare il roster della squadra biancorossa.

Maurizio Innocenti