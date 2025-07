Salieri apparecchia la stagione: "Bello che le due imolesi ci siano"

Un passato in Fortitudo e ancora prima alla Virtus Imola, una carriera lunghissima tra A2 e B Nazionale, Stefano Salieri, coach castellano classe ’61, archiviata la lunga avventura a Piacenza, ha da poco firmato a Vigevano, storica piazza lombarda. "Ho avuto diversi contatti con squadre di B, ma Vigevano è stata la situazione più affascinante: una piazza passionale e di grande tradizione. Marino Spaccasassi, il presidente, è stato convincente, anche perché io cercavo la serie A2, ma lui ha saputo toccare i tasti giusti e mi ha prospettato di riaprire un nuovo ciclo".

Salieri, a Orzinuovi le riuscì di centrare la promozione dopo aver preso una squadra retrocessa. Ci riprova?

"Negli ultimi dieci anni credo sia riuscito solo a me e Crotti, ma adesso l’idea è aprire un ciclo per ringiovanire il gruppo, ripartendo da zero".

Molto probabilmente si troverà nel girone con le due imolesi. Cosa pensa di Andrea Costa e Virtus?

"Alle spalle delle due società imolesi c’è tradizione e storia, e averle entrambe al via è una bella cosa per Imola e per le due tifoserie. Se posso esprimere il mio parere…".

Prego.

"Ultimamente si è parlato anche di fusione: io sono contrario. Non si possono fondere due anime: dove questo è successo il basket è morto. Politicamente potrebbe anche essere una soluzione, ma il bello è la rivalità e i derby sono un momento di crescita".

E della Fortitudo, sua avversaria fino alla passata stagione che idea ha?

"La squadra è stata costruita a immagine e somiglianza di Caja con giocatori esperti e fisici che sono pronti a stare in un sistema. Moretti e Della Rosa sono due acquisti importanti, conosco Sorokas che ho inseguito in passato ed è un innesto di esperienza e qualità".

Dopo sette anni torna in B, che campionato ritroverà?

"Sicuramente mi ci dovrò calare in fretta, in più quest’anno c’è la novità del triplo arbitraggio, un passo importante di crescita del movimento. Adesso è presto per dare giudizi, per quanto mi riguarda spero di allestire una squadra che sappia essere sempre competitiva, che lotti e che mostri il mio dna: organizzazione e intensità".

Chi le piace finora?

"Assigeco e Orzi si sono mosse molto bene, nell’altro girone direi le due di Montecatini e la Virtus Roma".

Da Imola avete preso Fiusco.

"Lui è uno dei migliori 2003. Negli ultimi anni ha avuto infortuni e qualche passaggio a vuoto, ma sono pronto a scommettere su di lui. Ho avuto un ottimo feedback da Piero Bucchi, che lo ha allenato a Brindisi nella post season. Inoltre per ora ho chiuso Diouf, Gajic, Cucchiaro e Varrazzo, tutti elementi che penso possano fare bene".

Dalla Virtus, ma dietro la scrivania, arriva anche Gabriele Torregiani, al primo importante incarico fuori regione. Che ci dice?

"Avere Torregiani come direttore generale è una piacevole coincidenza. Gabriele è stato preso da Vigevano per migliorare e irrobustire la struttura societaria; saprà fare tesoro delle esperienze di Ozzano e Imola per contribuire a una cresciuta sia del club che personale".