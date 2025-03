Salvezza più complicata. Tarros, vincere e sperare

La sconfitta a tavolino per 20-0 maturata per un grossolano errore della dirigenza Tarros a referto a Torino, per il quale il club ha deciso di non procedere più col ricorso, dopo che la squadra aveva vinto ampiamente sul campo di 24 punti, ha compromesso e non poco l’obiettivo della Tarros di salvarsi già a fine aprile staccando uno dei primi tre tagliandi della classifica. I bianconeri ora fermi a 16 punti, con Mens Sana Siena, Virtus Siena e Olimpia Firenze a 18 e Crocetta Torino a 20, dovranno d’ora in poi provare a vincerle tutte e contemporaneamente sperare che Olimpia Firenze e Virtus Siena inciampino da qualche parte, visto che entrambe sono in svantaggio nei confronti diretti dei bianconeri, al contrario di Mens Sana che invece ha gli scontri diretti favorevoli nei riguardi della Tarros. Dunque la rincorsa parte dalla gara odierna che vede Ramirez e compagni affrontare Basket Collegno al PalaSprint (ore 18, arbitri Giacomo Posarelli di Grosseto e Stefano Vozzella di Genova), nella prima di tre gare da giocare in sette giorni (mercoledì sera a Genova per poi chiudere l’andata domenica prossima in casa contro Serravalle).

Coach Marco Mori pensa unicamente al match odierno. "Oramai è inutile pensare a ciò che è successo a Torino – chiarisce subito il tecnico della Tarros – il nostro obiettivo è di fare più punti possibile d’ora in avanti, pensare a gara dopo gara e poi alla fine tireremo le somme. L’obiettivo mio e dei ragazzi è quello di fare il meglio che possiamo. Collegno? Ho visto la gara contro Cecina, in cui i piemontesi l’hanno condotta quasi sempre anche con vantaggi importanti in doppia cifra fino a 2’ dal termine per poi fermarsi con Cecina che li ha portati al supplementare che i toscani hanno vinto. Collegno ha diversi giocatori di qualità per cui non sarà facile la gara contro di loro se non metteremo attenzione". "I ragazzi sono arrabbiati – commenta Maurizio Caluri – pertanto cercheranno di scaricare in maniera positiva e sul campo tutta questa rabbia, non solo oggi ovviamente, ma da qui alla fine".

Gianni Salis