San Giobbe Chiusi: confermati coach Zanco e Raffaelli, incerto il futuro di Gravaghi

San Giobbe Chiusi in fase di costruzione della squadra che verrà. Due passi importanti sono già stati compiuti già da alcune settimane, l’estensione fino al 2028 di coach Zanco (foto) formalizzata a inizio mese e il rinnovo del contratto in scadenza di Lorenzo Raffaelli. Due conferme nel segno della continuità, sulla panchina e sul parquet. Si sta lavorando anche ad altre possibili conferme, come quelle di Renzi e Rasio, anche se per ora non si è arrivati al fatidico nero su bianco. Più difficile che resti Gravaghi, rivelazione della stagione e proprio per questo nel mirino di altre società di serie A2; il giovane prodotto del vivaio dell’Olimpia Milano si è trovato molto bene a Chiusi, ma la prospettiva di salire al piano superiore lo sta sicuramente allettando. Incerto anche il futuro di Ceparano e Criconia, gli altri due membri del quintetto base del campionato appena concluso. Se coach Zanco è confermatissimo, potrebbero esserci invece novità nel suo staff, perché sia Pancotto sia Semplici dovrebbero scegliere strade diverse. Entrambi, per motivi personali, dovrebbero scegliere un’altra destinazione di lavoro. Oltre alla prima squadra si lavora molto anche per quanto riguarda il settore giovanile, sia per il completamento della stagione in corso, sia per un potenziamento del parco atleti per quella a venire. In questa ottica sono stati effettuati diversi provini con ragazzi venuti da fuori, i migliori dei quali saranno sistemati nella foresteria in fase di allestimento.

Stefano Salvadori